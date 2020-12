Allen Coliban, membru USR: „Putem vorbi despre o criză în interiorul PNL”

Întrebat la Digi24 despre evoluţia politică de marţi, Allen Coliban a spus că vede diferit faţă de discuţiile de luni „transparentizarea problemei din interiorul PNL-ului”.

„Nu cred că avem de-a face cu o criză politică, dar cred că putem vorbi despre o criză în interiorul PNL pentru că toate deciziile şi toate opţiunile pe care noi le-am oferit partenerilor noştri sunt opţiuni echilibrate, normale, care respectă raportul de forţe rezultat în urma alegerilor parlamentare. Prin urmare, alegerea la ora actuală este în mâna preşedintelui PNL, Ludovic Orban”, a spus liderul USR.

Allen Coliban a adăugat că USR PLUS a considerat că este normal să primească fie funcţia de premier, fie pe cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor: „Am făcut şi nominalizări pentru fiecare dintre ele, prin urmare suntem deschişi către toate opţiunile prezente. Astăzi am venit cu o nouă variantă, aceea de a avea vicepremieri din partea USR PLUS şi din partea PNL pe cei doi preşedinţi, astfel încât să aibă şi domnul Ludovic Orban o platformă şi o poziţie în viitorul Guvern”.

Întrebat dacă vrea să spună că, în acest moment, cheia deblocării negocierilor este, de fapt, în PNL, Allen Coliban a răspuns că „este doar o nuanţă în plus faţă de ce ştiam cu toţii de ieri: faptul că poziţia USR PLUS nu a fost înspre funcţii, ci înspre echitate şi acel echilibru în coaliţia de guvernare şi opţiunile pe care le-am oferit au fost multiple. La ora actuală decizia este la PNL”.

Liderul USR, Dan Barna, a făcut marţi o declaraţie de presă în care l-a propus pe Cătălin Drulă pentru şefia Camerei Deputaţilor şi a mai propus ca liderii celor trei partide din viitoarea coaliţie să intre împreună în guvern ca vicepremieri.

Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, s-a declarat deranjat de anunţul făcut de Dan Barna, spunând că nu ajută, iar preşedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis că orice propunere sau posibilă soluţie menită să consolideze viitoarea coaliţie trebuie adusă pe masa discuţiilor şi i-a încurajat pe partenerii să rămână consecvenţi acordului de a comunica împreună şi doar acele lucruri asupra cărora au ajuns la un acord.