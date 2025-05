Ana Blandiana: O victorie a lui Nicuşor Dan va sălta prestigiul Europei şi imaginea României

Ana Blandiana le transmite la RFI un mesaj tinerilor dezinteresaţi de politică: „Cum vor fi priviţi când merg la studii în alte ţări? Dacă vor mai putea merge la studii”.

În opinia poetei, George Simion a devenit clona lui Călin Georgescu şi este un „ipocrit şi un escroc”. Tot ce s-a întâmplat din noiembrie până astăzi este „un tur de magie neagră”.

La întrebarea „George Simion este favoritul turului II al alegerilor prezidenţiale. O arată chiar un sondaj comandat de contracandidatul său, Nicuşor Dan. Multă lume se întreabă cum va arăta România cu un extremist preşedinte şi cu dl. Călin Georgescu, un fan al lui Vladimir Putin, în funcţia de premier. Cum vi se pare tabloul din prezent?”, Ana Blandiana a răspuns: „Eu nu cred că vom ajunge în această situaţie. Eu sunt, oricât aş fi considerată de naivă şi de lipsită de argumente logice, sunt absolut convinsă că va câştiga Nicuşor Dan. Speranţa mea, care evident ar putea avea nenumărate argumente logice de ce ar fi normal să câştige un personaj ca Nicuşor Dan şi nu un personaj ca Simion, dar cum în mod evident logica nu prea intră în această demonstraţie şi într-un fel e atât de greu de suportat această situaţie, pentru că cu adepţii lui Călin Georgescu sau ai lui Simion, care s-a transformat în clona lui, nu se poate purta o discuţie logică, deci vă răspund mai curând acestei victorii a unui tur de magie neagră care funcţionează din noiembrie până acum, vă răspund tot cu argumentele aproape magice ale intuiţiei”.

Întrebată cum pot fi mobilizaţi nehotărâţii sau cei dezamăgiţi de clasa politică, dar care refuză să iasă la vot, scriitoarea spune că în acest moment de politică, deşi este vorba mult mai mult sau mult mai puţin decât atât, depinde efectiv destinul nu doar al României, ci chiar destinul fiecărui român: „Nu pot să cred că tinerii care nu au fost în primul tur nu o să îşi dea seama că viaţa lor de acum încolo, de la felul cum vor fi priviţi, când merg în alte ţări la studii, dacă vor mai putea merge la studii, nu se poate să nu înţeleagă, nu se poate până la urmă. Toată viaţa am rezistat răului, crezând în sâmburele de lumină care există în mintea şi în sufletul oamenilor. Nu cred că cu acest prilej el nu poate să fie resuscitat”.

Realizator: Credeţi că România riscă să piardă tot ce a câştigat în ultimii 35 de ani sau în realitate, Dracul nu poate fi atât de negru cum ni-l imaginăm noi?

Ana Blandiana: Ba da, cred că poate fi atât de negru, indiferent cât de instabil şi de ipocrit şi de escroc, în ultimă instanţă, este Simion, sunt convinsă că odată ajuns preşedinte, el nu va avea cum şi nici nu va vrea de altfel să îl lase în locul lui pe Călin Georgescu, dar sunt convinsă că ideile obscurantiste şi influenţele care au creat victoria ocultă a lui Călin Georgescu vor continua să funcţioneze. E clar că noi după cum am pierdut în această jumătate de an enorm ca reprezentare în Europa, vom pierde din ce în ce mai mult. Ca să nu mai vorbesc că Europa însăşi va pierde, pierzând încă o ţară din partea de gândire liberă. Mă gândesc aşa, ca la un vis, cât de minunat va fi dacă românii se vor duce la vot şi va câştiga Nicuşor Dan, cât de minunat va fi felul în care va sălta prestigiul Europei şi României şi imaginea ei în ochii Europei, care va avea în sfârşit un semn că nu cad statele unul după altul sub raza neagră a puterii lui Putin, ci pur şi simplu că există ţări care rezistă raţional la asta, rezistă în primul rând prin memoria propriilor istorii.

Realizator: Ce le-aţi transmite celor care spun că sunt dezamăgiţi de actuala clasă politică şi că din acest motiv ei votează cu forţele extremiste?

Ana Blandiana: Dar pentru Dumnezeu, forţele extremiste sunt un rezultat al lumii politice de dinainte de 1989 şi de după 1989. Toată biografia lui Călin Georgescu demonstrează asta, toate relaţiile lui Simion demonstrează asta. Nicuşor Dan nu este această clasă politică, este unul din puţinii intelectuali care au avut curajul să îşi lase propriul destin, care putea să fie strălucitor şi să intre în lupta împotriva acestei clase politice, din interiorul ei.