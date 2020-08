Anomalia politică a anului. Candidează independent, dar e susţinut şi de PSD şi PNL şi are bannere cu ambele formaţiuni politice

Candidează pentru al cincilea mandat, ca independent şi e susţinut şi de PSD şi de PNL. Nu doar cu vorbele, ci şi cu bannerele. Nu îţi închipui că USL-ul se reuneşte la Suhăru, în Botoşani, pentru că Marcel Chelariu, actualul primar şi candidat spune că pentru el e ceva absolut normal să fie susţinut de mai multe formaţiuni.

Chelariu susţine că la el în comună sunt unii care nu votează cu PNL, unii care nu votează cu PSD, dar votează omul. Aşa că a pus bannere în care apare şi alături de candidatul social democrat şi alături de cel liberal, la Consiliul Judeţean Botoşani. Iar dacă primarul este împăciuitor, Doina Federovici, preşedintele PSD Botoşani spune că liberalii au ales să susţină acelaşi candidat ca social democraţii pentru că este o chestiune de orgoliu. Preşedintele PNL Botoşani nu a putut fi contactat pentru a comenta situaţia.

„Alegerile locale şi dumneavoastră ştiţi lucrul ăsta mai bine ca mine, promovează în primul rând omul, mai puţin doctrina politică şi lucrul ăsta se vede şi din alegerea primarilor independenţi. Am vorbit cu cele două formaţiuni politice la nivelul judeţului Botoşani, cu cei doi candidaţi. Care şi-au asumat acest lucru şi au dorit să facem. Bannerele nu le-am făcut eu, bannerele le-au făcut partidele. Eu am pus la dispoziţie fotografia, am stabilit sloganul şi bannerele le-au făcut partidele, nu eu.

Nu doar PNL şi PSD la Suharău, organizaţiile din Suharău au ales să susţină candidatura mea ca independent. Şi alte partide. La Suharău, spre informarea dumneavoastră au depus liste şi candidaturi pentru Consiliul Local 9 partide, iar pentru primar doar Pro România Mare, eu ca independent şi încă cineva independent”, ne-a divulgat cu sinceritate Marcel Chelariu, primarul comunei Suharău, Botoşani.

„Eu am văzut că domnul senator Şoptică e disperat în această perioadă că nu a reuşit să propună un candidat serios şi competent pentru comuna Suharău şi a ales să se lipească de imaginea domnului primar. Deci, nu se reuneşte USL-ul la.. ? Sub nicio formă. Cred că este şi o chestiune de orgoliu a domnului senator Costel Şoptică având în vedere că este localitatea în care s-a născut”, ne-a declarat Doina Federovici, preşedintele PSD Botoşani.