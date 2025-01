Antonescu: Cu sau fără ştirea sa, Călin Georgescu este candidatul Rusiei pentru preşedinţia României

Crin Antonescu a fost întrebat, vineri seara, la Digi24, dacă Georgescu este „omul Rusiei”. Candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR a răspuns că nu poate dovedi şi nici nu poate şti exact „dacă există o înţelegere directă, concretă, între Călin Georgescu şi autorităţile din Rusia”.

Cu toate acestea, Antonescu a spus că pentru el „este simplu şi limpede” că „domnul Călin Georgescu are un discurs politic care favorizează interesele Rusiei şi că o victorie al lui Călin Georgescu în campania prezidenţială din România, un Călin Georgescu preşedinte al României, ar scoate România de pe direcţia sa firească şi din postura sa firească din acest moment, în favoarea Rusiei, care este evident într-o ofensivă, nu doar militară, ci mai ales mediatică şi propagandistică”.

Antonescu a mai spus că toată lumea vrea să ştie dacă alegerile prezidenţiale au fost anulate pentru că „Rusia şi-a băgat coada”.

„Sigur că vrem să ştim, nu pot eu răspunde la aceste întrebări. (...) Există şi alte instituţii în statul român care sper că lucrează pentru a da un răspuns într-un fel sau altul preocupării publice. Dar dincolo de cercetările acestea şi de rezultatul lor, pentru mine este clar: cu sau fără ştirea sa, cu sau fără o înţelegere concretă, Călin Georgescu este candidatul Rusiei pentru preşedinţia României”, a spus Crin Antonescu.

Întrebat dacă va merge la dezbatere cu Călin Georgescu dacă va candida, Crin Antonescu a răspuns: „Bineînţeles, ori de câte ori şi am propus acest lucru, am solicitat acest lucru. Mi se pare absolut normal că am încercat aceasta să avem o serie de dezbateri, nu doar una, în perspectiva alegerilor prezidenţiale”.