Antonescu: Mă zbat între 20 și 25%! Nebănuite sunt căile alegătorului

Crin Antonescu spune că este posibil ca în urma scandalului cu cetățenia sârbă în care este implicat Victor Ponta unele voturi să se întoarcă în matca PSD, iar PSD este oficial susținătorul candidaturii sale.

Cu toate acestea, Antonescu este de părere că în mare majoritate votul va fi tot adresat unor oameni, unor candidați pe care alegătorii îi apreciează, și nu partidelor.

„Pesediștii sunt cel mai mare partid din România la ultimele alegeri, dar nu mai sunt atât de mulți ca altădată. A trecut ceva vreme din decembrie. Noi vorbim de sondaje, noi acum ne uităm la candidații la prezidențială. Dar se fac sondaje și pe partide, să știți. Și în acele sondaje, îmi pare rău să o spun, AUR este lider detașat. (…) Cu doi în față. PSD are aproape de doi, 18 – 20 – 22, AUR e mai în față. Unele sondaje le-au dat și la 25 – 27. Detașat, 3-4 puncte deja. PNL se zbate și el undeva 12-15, variație. Nu mai sunt atât de puternice partidele. (…) Eu mă zbat între 20 și 25. 26% am avut cel mult într-un sondaj publicat recent”, spune Crin Antoenscu, la Europa FM.

Acesta afirmă că explicațiile pot fi multe: „Mai întâi că electoratul partidelor nu se confundă cu orice candidat ar fi avut. Că probabil niște alegători din fondul acesta pesedist putau avea opțiune pentru domnul Ponta. Că alegători din bazinul PNL pot avea opțiune pentru altcineva, pentru doamna Lasconi sau domnul Nicușor Dan. Nu știu dacă ați urmărit vreodată câți votanți UDMR au votat totuși cu domnul Călin Georgescu. Sau l-ar fi votat în sondaje pe domnul Călin Georgescu. Interesant de urmărit. Nu mulți, dar într-o proporție interesantă. Adică în fiecare comunitate pot să fie un 10% care votau cu Călin Georgescu. Deci, nebănuite sunt căiele alegătorului”, a mai spus Antonescu.

El crede că în perioada care urmează, „bătrânele armate, PNL și PSD” pornesc din nou la luptă și lucrul ăsta se va simți cu fiecare zi a campaniei. Dar el afirmă că nu-și pune toate așteptările în baza muncii de campanie pe care o fac partidele.

„Nu trebuie să se supere, nu e depreciativ, e o constatare, o explicație. Partidele sunt obosite, sunt de peste un an în campanie (…) Guvernarea nu este populară. Dacă din punct de vedere logistitc, organizatoric această susținere este semnificativă și ea nu e de neglijat, există și un handicap în faptul că ești candidatul coaliției. În vreme ce toți ceilalți fac promisiuni pe nimic, justificate cu nimic, argumentate, dar le fac, asta e o campanie, un concurs de promisiuni despre schimbarea guvernului și a majorității. Eu am spus întotdeauna, am spus și la lansarea programului meu, că tot programul respiră ideea de schimbare. Numai că eu pornesc de la o realitate politică. Realitatea politică este acest Parlament cu această majoritate. Când a fost întrebată doamna Lasconi cum îl schimbă pe Ciolacu, a spus că e secret. Când a fost întrebat domnul Nicușor Dan cum schimbă majoritatea, a descoperit mai recent și un pas spre realism: că nu se poate fără PSD și că până la urmă, de unde Bolojan, Predoiu erau candidații preferați într-un interviu anterior, acum poate că vom găsi și un PSD-ist mai bun decât Ciolacu”, a mai spus Antonescu.