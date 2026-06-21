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Anunț de ultimă oră din partea lui Ilie Bolojan: PNL nu susține Guvernul Veștea

Ilie Bolojan anunță că PNL nu susține Guvernul Veștea, deoarece nu are „o majoritate transparentă”.
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Andreea Tobias
21 iun. 2026, 17:23, Politic
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„PNL nu va susține o astfel de soluție”, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, recomandarea către grupurile parlamentare liberale este să părăsească sala în timpul votului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat soluțiile pe care partidul le propune pentru deblocarea crizei guvernamentale. Anunțul a fost făcut după prima ședință a Biroului Permanent Național, organizată după congresul extraordinar de duminică.

Bolojan a explicat că discuția din Biroul Permanent Național s-a concentrat pe soluțiile pentru deblocarea crizei guvernamentale. Congresul PNL a decis să nu fie susținut un guvern din care PNL nu face parte.

Potrivit liderului liberal, guvernul care încearcă să se formeze nu are o majoritate transparentă și asumată. PNL nu va susține o astfel de soluție.

Ce propune Bolojan

Întrucât PSD nu și-a asumat formarea Guvernului, Bolojan a explicat că varianta fezabilă este un guvern minoritar. Pentru ca acest tip de guvern să poată funcționa, este nevoie de un acord politic național.

Potrivit acestuia, partidele semnatare ar trebui să se angajeze pentru următoarele șase luni la câteva condiții de bază. Acestea țin cont de prioritățile actuale și de situația economică și bugetară.

Bolojan a detaliat primul element al pactului: asumarea în Parlament, până la jumătatea lunii iulie, a reformelor din PNRR neaprobate până acum. Liderul liberal a precizat că fiecare reformă înseamnă peste 700 de milioane de euro.

Al doilea element ar fi păstrarea echilibrelor bugetare. Bolojan a explicat că PNRR presupune limitarea cheltuielilor de personal din sectorul public, ca pondere din PIB.

Depășirea acestor angajamente ar însemna corecții din PNRR de peste un miliard de euro, a avertizat liderul PNL. Al treilea element ține de programele de investiții aprobate în primăvară, pe care orice guvern ar trebui să le continue.

Cele două variante de guvernare propuse de PNL

Bolojan a prezentat două ipoteze posibile. Prima este un guvern minoritar PSD, susținut transparent de partidele care vor dori acest lucru.

A doua variantă este un guvern format din PNL, USR și UDMR. Liderul liberal a precizat că cei trei președinți au discutat și există un acord de principiu pentru această formulă.

Dacă șeful statului ar opta pentru un guvern de centru-stânga, partidele de centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investitură.

Liderul PNL a explicat că aceste soluții ar însemna un guvern cu asumare transparentă. Potrivit acestuia, varianta ar evita tensiunile politice actuale.

Decizia finală va depinde de evoluția situației și de deciziile Parlamentului din zilele următoare.

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