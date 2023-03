Anunţ important pentru sectorul energetic al României. Când vor intra în exploatare Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă

„Astăzi (luni - n.r.) am avut o întâlnire de lucru cu David Muniz, însărcinatul cu afaceri al SUA, şi cu Jessup Taylor, consilier economic adjunct. Am discutat despre ultimele evoluţii ale parteneriatului România - SUA în domeniul energiei, în mod special cu privire la dezvoltarea programului nuclear civil. Am transmis că proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă avansează având în vedere că a fost adoptată Legea privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român şi Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. Astfel că Unitatea 3 va intra în exploatare la sfârşitul anului 2030 şi Unitatea 4 în anul 2031”, transmite Virgil Popescu.

El precizează că un alt subiect de discuţii a fost ultimele evoluţii ale proiectului Reactoarelor Modulare Mici-SMR.

„Am primit din nou asigurări că avem parte de suportul SUA pentru a finaliza aceste proiecte importante pentru sectorul energetic al României”, încheie Popescu.