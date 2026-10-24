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Ar putea crește salariile bugetarilor în 2027? Ce spune Florin Manole despre noua lege a salarizării

Noul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că eventualele majorări ale salariilor bugetarilor depind de deciziile privind bugetul și de angajamentele asumate de România pentru menținerea deficitului sub control.
Ar putea crește salariile bugetarilor în 2027? Ce spune Florin Manole despre noua lege a salarizării
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 oct. 2026, 12:17, Economic
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Într-un interviu pentru Digi24, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat faptul că eventualele majorări ale salariilor bugetarilor depind de deciziile privind bugetul și de angajamentele asumate de România pentru menținerea deficitului sub control.

Ministrul a mai spus că noua lege a salarizării unitare nu poate fi adoptată în următoarele una-două luni, într-un context în care Guvernul trebuie să se concentreze asupra rectificării bugetare și pregătirii bugetului pentru 2027.

Pe de altă parte, Florin Manole a explicat că pregătirea bugetului pentru anul viitor presupune și decizii privind pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale.

„Când vorbesc despre faptul că bugetul este o prioritate, asta înseamnă, evident, că avem de luat niște decizii de politică publică referitoare la majorarea sau indexarea pensiilor, la ce facem cu alocațiile și la indexarea sau nu a altor beneficii sociale”, a explicat ministrul pentru Digi24.

Când ar putea fi adoptată legea salarizării

Ministrul Muncii a fost întrebat și dacă legea ar putea fi adoptată anul viitor, dar aplicată abia din 2028, în cazul în care bugetul pentru 2027 nu va include un impact bugetar aferent noii salarizări.

„Se poate la fel de bine să fie adoptată la începutul anului 2027 și, chiar dacă nu există o prevedere în legea bugetului, să avem o rectificare pentru a doua jumătate a lui 2027”, a spus Manole.

Cheltuieli cu salariile, estimate la 174 de miliarde de lei în 2027

Ministrul Muncii a mai vorbit și despre documentația bugetară, care prevede cheltuieli cu salariile de 166 de miliarde de lei în 2026 și de 174 de miliarde de lei în 2027. Totuși, el a atras atenția asupra faptului că aceste estimări nu trebuie interpretate drept o promisiune privind majorarea cheltuielilor cu personalul bugetar.

„Vreau să fiu foarte prudent. Vă spun niște cifre care sunt publice, sunt oficiale, dar nu vreau să le perceapă ca pe niște angajamente că vom crește neapărat anvelopa de cheltuieli”, a explicat Manole.

Acesta a explicat că evoluția efectivă a cheltuielilor va depinde de mai mulți factori, printre care angajamentele asumate de România față de Comisia Europeană, regulile fiscale și necesitatea menținerii deficitului bugetar sub control.

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