Aripa celor din PLUS din alianţa cu USR, de pe poziţia a treia în alegeri, emite pretenţii în viitorul Guvern

„La nivel guvernamental lucrurile nu pot continua ca şi până acum. Nu o să fim parte dintr-un guvern în care se schimbă câteva feţe, eventual se iau câteva figuri noi şi se pun în poza de ansamblu. Vom fi parte a unei schimbări reale şi oamenii pot să aibă încredere în noi că nu vom face figuraţie. Nu am venit aici pentru o funcţie sau alta niciunul dintre noi. Înţelegem schimbarea reală de care România are nevoie”, spune Vlad Voiculescu.

El spune că la Bucureşti rămâne valabilă înţelegea cu PNL.

„Sunt 72 de zile de la locale, câştigate de USR PLUS. USR PLUS trebuia să facă parte din Executiv, dar la 72 de zile viceprimarul din partea USR PLUS nu a fost ales pentru că guvernul a înaintat o ordonanţă de urgenţă prin care a schimbat regulile jocului. (...) dacă ne uităm la imaginea de ansamblu vedem că a fost campanie, că alegerile au fost câştigate de USR PLUS şi de un primar independent, care între timp e mai puţin independent. Partenertiatul la nivelul PMB rămâne valabil, însă în termenii dictaţi de oameni prin vot. Alianţa USR PLUS va proteja ceea ce oamenii au sperat şi au votat”, conchide Voiculescu.