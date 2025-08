Au fost semnate contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administraţie al Romsilva

Potrivit reprezentanţilor ministerului „procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense.” Regia traversează o perioadă critică, fără director general numit, cu grave probleme financiare şi de guvernanţă, iar aşteptările faţă de actualul Consiliu sunt ridicate, mai transmit cei de la MMAP.

„O spun de la bun început: nu suntem mulţumiţi de procedura care s-a derulat, nici de lipsa candidaţilor – fapte ceea ce ridică un semn de întrebare cu privire la cum a fost comunicat transparent concursul şi cât de credibil a fost pentru a atrage specialişti să aplice în cadrul lui. În unele cazuri am avut un singur candidat rezultat în urma concursului pe o poziţie, ceea ce compromite grav indicatorul de competitivitate. Legislaţia pe baza căreia funcţionează întreprinderile publice are lacune majore şi trebuie modificată urgent. Cu toate acestea, era esenţial să avem un consiliu de administraţie funcţional, iar obligaţia legală de a finaliza această procedură nu putea fi amânată. Tocmai de aceea am intervenit acolo unde am avut pârghii şi, în premieră, am introdus în contractele de mandat obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea. Vom urmări îndeaproape activitatea acestui Consiliu – fiecare decizie, fiecare numire. Romsilva are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un director general interimar cu o viziune reformatoare şi de un consiliu care să nu se abată de la mandatul primit”, a declarat ministra mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

Printre noile obligaţii contractuale se numără anunţarea publică a selecţiei pentru directorul general interimar, cu cel puţin 5 zile înainte, şi alegerea candidatului pe baza calificărilor şi propunerilor de reformă, fără criterii politice, transparentizarea pentru fiecare ordine de zi a şedinţelor Consiliului şi obligaţia consultării cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru toate măsurile cu impact în activitatea Romsilva.

Contractele prevăd, totodată, sancţiuni în cazul în care indicatorii nu sunt îndepliniţi – inclusiv revocarea membrilor C.A. fără drept la daune-interese. De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă că a redus semnificativ îndemnizaţia lunară a membrilor Consiliului de Administraţie, de la 12.500 lei brut la 5.000 lei brut, pentru a aduce remuneraţia mai aproape de realitatea financiară a Regiei şi de standardele de eficienţă şi echitate în cheltuirea fondurilor publice.

„MMAP reaminteşte că Romsilva se află într-o situaţie critică, fiind necesară urgent numirea unui director general interimar care să poată implementa reformele şi să gestioneze corect şi transparent activitatea regiei. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va continua să supravegheze îndeaproape activitatea Consiliului de Administraţie şi va informa publicul despre toate deciziile majore privind reforma Romsilva”, a precizat Direcţia Comunicare şi Digitalizare din minister.