Avertismentul lui Ionuț Moșteanu la Congresul PNL: Ori rezolvăm problemele, ori în 2028 mulți dintre noi vom pleca acasă

„An de an s-a mai strâmbat câte ceva în statul român și am ajuns la o Românie destul de strâmbă și oamenii sunt furioși pe bună dreptate”, a spus Moșteanu, sâmbătă, la Congresul PNL.

„Împreună suntem într-un punct în care poate că puținI ne-am fi imaginat acum câteva luni că vom fi. Eram fiecare cu meciul lui, cu ochii la șireturi, cum se zice la fotbal sau la basket, și în momentul în care am văzut că se îngroașă gluma, am ridicat cu toții privirea și am văzut calea corectă pentru România. Și asta, astăzi, suntem pe această cale corectă, o cale care nu va fi simplă. Și prin eforturile din ultimele două-trei săptămâni, premierul Bolojan, împreună cu echipa guvernamentală, iată, a oprit un declin, a oprit o problemă foarte mare, care putea avea consecințe foarte mari asupra fiecărui român, asupra fiecărui român care muncește cinstit și plătește taxe în România”, a adăugat vicepremierul.

Moșteanu a spus că în următorii ani partidele trebuie să renunțe la disputele pe culori politice și să se concentreze pe adevărata divizare: între cei care susțin integrarea europeană și euroatlantică și cei care se opun acestei direcții. USR face parte din tabăra pro-europeană și îl asigură pe premierul Bolojan de sprijinul total.

„E un moment în care ori rezolvăm, ori, dacă nu, în 2028, foarte mulți dintre noi vom pleca acasă. Și ăsta este un pariu mare pentru noi, pentru România, pentru societate, pentru acea parte din societate care și-a pus încredere în liberalism. Știm cu toții că nu este cea mai bună perioadă să fii liberal în Europa în perioada asta, dar haideți să le arătăm împreună că valorile liberale sunt cele corecte și că punem mai presus de orice oamenii care muncesc cinstit în țara noastră”, a conchis Moșteanu.