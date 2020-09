Băsescu, 2000: dacă se vor arăta probe că a colaborat cu Securitatea, ”în acel moment am plecat din viaţa politică”. După douăzeci de ani, azi e momentul

Astfel, dacă printr-un troc politic (pentru că sprijinul PMP-ului său este esenţial pentru sprijinirea Guvernului, condus de preşedintele Iohannis) Traian Băsescu va scăpa la Curtea Supremă de ”umbra” lui ”Petrov”, îl aşteaptă un proces mult mai greu, pentru că probele falsului în declaraţii sînt evidente şi imbatabile şi dovedesc că a minţit cu bună ştiinţă în atîtea rînduri, cînd a susţinut în scris, în declaraţii oficiale, că nu a colaborat cu Securitatea.

Deja, George Pădure a depus ieri o plîngere civilă împotriva lui Băsescu – îi cere 500.000 de euro despăgubiri, ”cu titlu de daune morale, pentru atingerea adusă onorarei, demnităţii şi reputaţiei subsemnatului, ca urmare a activităţii informative desfăşurate de pîrît, sub numele conspirativ Traian, în serviciul fostei Securităţi”.

Am extras din conţinutul plîngerii civile, puse la dispoziţia mea de către domnul Pădure mai multe pasaje. ”După plecarea mea din ţară şi rămînerea în străinătate, încă din 1982 se dădeau de către tot soiul de informatori, note şi rapoarte despre mine. După prima vizită făcută în România în vara lui 1987, pe 30 octombrie se deschide dosarul de urmărire informativă nr. 3139. Tot în această perioadă, întîmplător, Traian Băsescu preia postul de reprezentant Navrom, în portul Anvers. Deschiderea dosarului de urmărit s-a făcut în presupusa mea calitate de agent al serviciilor de spionaj belgiene. În Belgia, informatorul care se ocupa de mine, dl. Traian Băsescu, prin tot soiul de încercări şi provocări, a căutat să îmi devină prieten. Nu l-am acceptat însă în rîndul prietenilor mei, dar nici nu reuşeam să scap de filajul şi de urmărirea lui. Am pierdut foarte multe afaceri la acea vreme, marinarii români fiind îndemnaţi de Băsescu să nu cumpere de la mine. Mai mult, le spunea tuturor că dacă vor cumpăra, eu voi informa Securitatea de tot ceea ce au cumpărat de la mine. Cînd ajungeam în ţară, urmare a informaţiilor transmise de Traian Băsescu eram preluat de alţii, aici filajul fiind făcut de mai multe persoane, care mă urmăreau atît pe mine, cît şi pe fratele meu. În acea perioadă, filajul era permanent, ascultarea convorbirilor telefonice la fel. Această stare continuă de informări/filaje mi-a produs o stare continuă de teamă, frică. La concluzii, sursa Traian propunea să fiu inclus pe lista persoanelor indezirabile în România, pe o perioadă de cinci ani. Această concluzie era însuşită de Securitate, care a cerut înscrierea mea pe lista indezirabililor. Dacă Revoluţia din decembrie ’89 nu ar fi avut loc, consider că, în primul semestru al anului 1990 aş fi fost arestat sau expulzat, cu ocazia unei vizite în ţară. După Revoluţie am revenit în ţară, m-am implicat în afaceri şi am candidat la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, cîştigînd un mandat de primar în calitate de independent. Dosarul de urmărire informativă a continuat pînă la jumatea anului 1992, cînd a fost inchis”.

O întrebare se naşte, firesc, aici: l-a urmărit şi după 1989, ca ”informator” al Serviciului Român de Informaţii pe George Pădure acelaşi Traian Băsescu? Şi, cum răspunde SRI-ul la aceeaşi întrebare firească, de ce a rămas deschis ”dosarul de urmărire informativă” al lui George Pădure, încă doi ani după căderea comunismului? Credeau ”noii securişti”, ca şi cei vechi, că Pădure e ”agent belgian”? E o pistă nouă, care va fi lămurită poate cu ocazia cercetării penale.

În anul 2000, după încheierea mandatului său de primar al Sectorului 1, George Pădure a decis să candideze la funcţia de Primar General, ca independent sprijinit de Partidul Naţional Liberal, fiind situat pe prima poziţie în sondajele de opinie, cînd Traian Băsescu l-a provocat public, la o confruntare televizată în direct. ”Nu l-am refuzat. Îmi convenea confruntarea, ba chiar mi-o doream. Speram să clarific o chestiune, despre care se vorbea prin tîrg: colaborarea sa cu Securitatea, înainte de 1989. Candidatul Traian Băsescu a negat ferm colaborarea în orice fel cu Securitatea”, afirmă George Pădure, punînd la dispoziţie şi un pasaj din stenograma confruntării electorale din 2000:

”George Pădure: Despre mine aţi scris vreodată din portul Anvers Securităţii?

Traian Băsescu: Nu, niciodată!

George Pădure: Şi dacă o să vi se arate că aţi făcut aşa ceva?

Traian Băsescu: V-aş ruga să arătaţi aici, acum! Şi eu îmi întrerup candidatura la Primăria Capitalei dacă…

George Pădure: Dacă vi se vor arăta?

Traian Băsescu: Deci, în acel moment am plecat din viaţa politică”.

În cartea care se va lansa astăzi la ora 17, la Expocenter Hotel Bucureşti, în sala Cosmopolitan, George Pădure ”va arăta” public dovezile imbatabile, oficiale, furnizate de către CNSAS, potrivit cărora ”informatorul Traian” este Traian Băsescu. Se va ţine acesta de cuvînt? Îşi va ”întrerupe” candidatura la Primăria Capitalei? Va ”pleca din viaţa politică”, renunţînd la mandatul de europarlamentar? La ambele întrebări, eu răspund, în locul lui, cu nu. Pentru că Traian Băsescu s-a dovedit deja a fi un mincinos. Iar un mincinos nu are cuvînt.