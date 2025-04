Băsescu, despre Sprînceană: Preşedintele trebuie să-i ceară foarte ferm o clarificare

„Cred că este o mare greşeală şi marea greşeală vine de la faptul că ori acest om îşi asumă în mod incorect calitatea de reprezentant al României ori premierul a greşit şi a spus că eşti reprezentantul României, fără să emite însă un document prin care să-şi asume chestiunea asta. Deci cred că domnul Sprânceană trebuia nominalizat astăzi de către premier că nu reprezintă România şi nu i-a dat niciun mandat. Deci cred că preşedintele trebuie să-i ceară foarte ferm o clarificare a ceea ce a dat ca mandat verbal sau cum l-ar fi dat domnul Sprînceană, pentru că România nu poate trăi în relaţii la nivel înalt din astfel de împuterniciţi”, spune la Digi24 Traian Băsescu.

El afirmă că politica externă a ţării este făcută de MAE, preşedinte, ambasador şi guvern.

„Preşedintele trebuia să dezică automat de această acţiune de nominalizare a unui reprezentant al domnului Ciolacu. (…) Un emisar îl faci pentru funcţii temporare. Noi nu avem o relaţie temporară cu Statele Unite. Noi avem relaţii diplomatice de 140 de ani cu Statele Unite. Reţineţi, 140 de ani. Şi dintr-o dată, după 140 de ani de relaţii bilaterale, la nivel diplomatic, la deschideri de ambasade şi delegaţii şi de consulate între cele două state, dintr-o dată inventăm un emisar personal al premierului. Nu există aşa ceva. Emisari speciali, personali, se desemnează pentru situaţii temporare, cum este, spre exemplu, un conflict prin Africa. Un stat care are interes îşi desemnează un emisar, dacă nu are ambasadă acolo, dacă nu are alte pârghii, ca să ţină legătura cu evenimentele care se întâmplă”, încheie Băsescu.

Dragoş Sprînceană a avut recent, la Digi 24, poziţii contradictorii legate de războiul din Ucraina şi a susţinut în mod fals că preşedintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina şi că administraţia americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa”, deoarece România are un preşedinte interimar „care nu va mai conta într-o lună şi jumătate”.

„Priorităţile politicii externe româneşti rămân neschimbate. Nu există niciun emisar al lui Ciolacu”, susţine premierul, după reacţiile apărute în urma declaraţiilor făcute de Dragoş Sprânceană.