Prima pagină » Politic » Băsescu explodează: „Guvernul meu” e o capcană! Marile partide fug de responsabilitate

Băsescu explodează: „Guvernul meu” e o capcană! Marile partide fug de responsabilitate

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, critică dur partidele aflate în negocieri pentru formarea noului Executiv, susținând că ideea unui „Guvern al președintelui” reprezintă „o capcană”.
Băsescu explodează: „Guvernul meu” e o capcană! Marile partide fug de responsabilitate
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
25 mai 2026, 19:03, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-o declarație publicată pe Facebook, Băsescu a afirmat că „două partide care își spun mari partide” încearcă să fugă de responsabilitatea redresării țării, pe care „au îngenuncheat-o prin președinții lor, Nicu și Marcel”.

„Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama președintelui. «Guvernul meu», oferit pe tavă de marile partide președintelui, este doar o capcană”, a declarat fostul șef al statului.

Afirmațiile vin în contextul negocierilor tensionate privind formarea viitorului Guvern și al disputelor dintre principalele partide parlamentare privind desemnarea premierului.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
Gandul
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cine sunt românii care conduc filiala firmei americane ce a semnat un contract de peste 3 milioane de dolari de consultanță cu Administrația Prezidențială
Libertatea
Situație revoltătoare! Părinții unei fetițe de 6 ani decedate după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație a copilei
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia