Băsescu îl critică pe Bolojan în privința creșterii taxelor: N-a făcut ce trebuia. Nu a reușit decât să frâneze economia

Fostul președinte al României Traian Băsescu a afirmat duminică seara, la Digi24, că fostul premier Ilie Bolojan a ales o strategie greșită prin majorarea taxelor, despre care susține că nu a produs rezultatele așteptate în privința veniturilor bugetare.

„Bolojan n-a făcut ce a trebuit. A mers exact pe scheme de gen FMI. Mărim taxele, mărim taxele pe economie. Greșit. Pentru că mărind taxele, nu a reușit decât să frâneze economia și să frâneze creșterea economică”, a spus Băsescu.

Acesta a susținut că efectele măsurilor fiscale au fost nejustificate în raport cu rezultatele obținute și a criticat posibilitatea unei noi majorări a taxelor și impozitelor în 2027.

„Când aud dubii legate de creșterea taxelor, fie că vin de la ministrul de Finanțe, fie că vin de la altcineva din cei care sunt la guvernare, pur și simplu îmi dau seama că n-au înțeles nimic, nu le-a folosit la nimic eșecul”, a precizat fostul șef al statului.

Băsescu a invocat experiența anterioară a României în reducerea deficitului bugetar și a subliniat că ajustarea ar trebui realizată prin diminuarea cheltuielilor.

„Țara a mai fost adusă tot de ei în situație de deficit de 9,2% și în situație de junk și a fost scoasă nu prin creșterea taxelor, ci prin reducerea cheltuielilor. E adevărat, brutală, dar a trebuit făcută. Asta e rețeta”, a mai spus fostul președinte.

Băsescu: Efectul creșterii taxelor a fost o inflație aproape insuportabilă

Traian Băsescu a continuat spunând că majorările fiscale din 2025 au avut efecte negative asupra economiei, menționând inflația și reducerea investițiilor străine pe fondul creșterii fiscalității.

„Efectul a fost inflație aproape insuportabilă, reducerea masivă a investițiilor străine din cauza creșterii fiscalității”, a spus el la Digi24.

El a adăugat faptul că Guvernul ar trebui să se concentreze asupra reducerii cheltuielilor materiale și de personal din sectorul public, în loc să ia în calcul noi majorări de taxe.

„Faptul că ei încă mai gândesc că ar putea să mărească taxele, arată că aproape nu avem nicio șansă, dacă se gândesc că asta e soluția. În mod normal, trebuie să se ducă pe reducerea cheltuielilor, cheltuieli materiale reduse masiv, cheltuieli de personal reduse masiv, desființate sporurile, plătite salariile, făcută legea salarizării și legea sporurilor separat de legea salarizării”, a conchis acesta.

Sursa video: Digi 24