„E un semn bun. PMP a reuşit să se consolideze ca partid care trece pragul, cu 7,2%. Mă bucur tare mult că azi nu e corul pornit - din cauza lui Băsescu nu a pierdut Nicuşor. Dumnezeu le-a aşezat pe toate să fim cu toţii mulţumiţi. Treaba e bună. S-a dovedit că socoteala noastră a fost corectă. Avem primar general şi avem PMP - cel mai mare partid dintre partidele mici”, spune Traian Băsescu.

„Practic, am realizat scorul de la europarlamentare. Ne-am fi dorit mai mult, dar suntem mulţumiţi că n-am ajuns ca partidul lui Tăriceanu la 1,5% sau al lui Ponta, la 1%. Deci, dintre partidele mici am devenit cel mai mare partid, ceea ce e o mare victorie. Suntem cel mai mare partid dintre partidele mici. Asta despre noi. Vreau să îl felicit pe Nicuşor Dan, este noul Primar General al Capitalei. Am văzut că doamna Firea speră ca spre dimineaţă se schimbă numărătoarea. Nu, doamnă, nu e ca la Geoană, aici e treabă sigură”, a mai spus Băsescu.

El mai afirmă că PNL a obţinut la CGMB doar 17%.

„Am văzut entuziasmul lui Orban. Vreau să îi spun că are 17% în Bucureşti. Să zică bogdaproste că l-a luat la subţioară Barna”, îl ironizează fostul preşedinte pe premier.

De asemenea, el mai spune că Nicuşort Dan trebuie să retragă cele peste 400 de procese împotriva Capitalei

„Sper că va fi un primar care nu o să spună că e în proces cu Primăria Capitalei”, adaugă candidatul PMP la PMB.