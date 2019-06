Băsescu: Voi vota moţiunea, dar cum se va guverna a doua zi după? / Cred că aceasta este adevărata Dăncilă. Dacă ia unele măsuri, îşi merită banii

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că va semna şi vota moţiunea, dar, dacă guvernarea pică, va fi complicată organizarea unui cabinet cu toate partidele din Opoziţie.

"Noi nu avem majoritate să dărâmăm guvernul. Se încearcă mizându-se pe trădătorii din PSD. Cum se va guverna după, a doua zi? Într-un guvern în care ai toate partidele din opoziţie plus trădătorii din PSD, plus UDMR, plus minorităţi. Vă spun că voi semna moţiunea şi voi vota pentru ea. Dar ca să facă o guvernare cu partiduliţe, pentru că PNL şi USR sunt mari sau medii, dar pentru PE, aici au 20% la alegeri, PNL e relativ mic Pentru a duce o guvernare trebuie să ai un partid care să aibă 35% şi mai încropeşti doi, trei aliaţi. Dar ce se face legat de moţiunea de cenzură e despre partide care au obţinut rezultatele la alegerile din 2016", a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Întrebat dacă există totuşi vreo şansă la moţiune, Băsescu a spus că aceasta există pentru că "trădarea în PSD e la ordinea zilei".

Întrebat cine ar putea guverna după, Băsescu a răspuns: "PNL cu PMP".

Băsescu: Cred că aceasta este adevărata Dăncilă. Dacă ia unele măsuri, îşi merită banii

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că acţiunile publice din ultimele zile o arată pe adevărata Viorica Dăncilă, susţinând că dacă aceasta va anula OUG 114 şi va modifica legea redevenţelor, ar fi un premier care a luat măsuri bune.

"Eu cred că asta e doamna Dăncilă cea adevărată, cât a fost Dragnea a fost ţinută sub control. I se spunea fată, <<tu nu vorbeşti, citeşti ce ţi se dă>>. Pe când acum vorbeşte liber şi surprinzător a pus şaua repede pe PSD şi a obţinut un vot cum nici Dragnea nu obţinea un vot în CEx. Nici nu poţi să faci dintr-un om pe care l-ai pus să fie premier, nu poţi să faci din el o maimuţă care execută ce i se spune la partid", a declarat Traian Băsescu, la B1 Tv.

Legat de activitatea premierului, Băsescu spune: "Dacă doamna Dăncilă nu dă Codul adminsitrativ şi dacă anulează celebra OUG 114 şi corectează legea redevenţelor va fi un premier care îşi va merita banii. Un premier care a rezolvat nişte lucruri, care a scos guvernarea din nişte fundături. Acum 2 luni nu ar fi putut anula OUG 114, cât era Dragnea, acum poate să o facă, acum 2 luni nu putea să lucreze la redevenţe, pentru că OMV şi Exxon au început să se retragă".

Fostul preşedinte a mai afirmat că va semna şi vota moţiunea de cenzură, dar nu are siguranţa că acest demers al Opoziţiei va fi o reuşită.

