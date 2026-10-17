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Bloomberg: România se oferă să suporte o parte din costurile trupelor SUA, în plină criză la Marea Neagră

România se oferă să acopere o parte din costurile pe care Statele Unite le au pentru menținerea trupelor americane pe teritoriul său, înainte ca Pentagonul să decidă dacă își reduce în continuare prezența militară în Europa.
Bloomberg: România se oferă să suporte o parte din costurile trupelor SUA, în plină criză la Marea Neagră
Andreea Tobias
17 oct. 2026, 11:19, Politic
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Bucureștiul s-a alăturat altor guverne din estul Europei, precum Polonia și statele baltice, care propun stimulente financiare pentru militarii americani, potrivit Bloomberg.

Oferta vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din Marea Neagră.

România găzduiește în prezent aproximativ 1.000 de soldați americani, la bazele de la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii. Anul trecut, a fost primul stat european afectat de reducerile de efective decise de administrația Donald Trump, după ce SUA au oprit rotația unei brigăzi prin baza de la Kogălniceanu.

Pentagonul urmează să finalizeze până la sfârșitul anului analiza prezenței militare americane în Europa, care ar putea duce la noi retrageri.

Investiții la Kogălniceanu și bani pentru apărare

Guvernul intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 în baza Mihail Kogălniceanu, de pe litoralul Mării Negre, pentru a putea găzdui mai mulți militari americani sau aliați. Ministerul Apărării evaluase anterior modernizarea bazei la 2,5 miliarde de euro, pentru a găzdui până la 10.000 de militari.

Autoritățile vor să majoreze cheltuielile pentru apărare de la aproximativ 2,5% la 5% din PIB, în linie cu obiectivele NATO, deși România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană. România este al doilea beneficiar, după Polonia, al fondurilor europene pentru achiziții de apărare prin programul SAFE.

Tensiuni în Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seara că Franța este primul aliat care a oferit ajutor României pentru apărarea împotriva dronelor în Marea Neagră.

Joi, două nave comerciale, Wine Trader și Yara J, au fost lovite de drone în apropiere de Sulina. Dintre cei 12 marinari de pe Wine Trader, cinci au fost salvați și transportați la spitalul din Constanța, iar șapte sunt în continuare dați dispăruți. Întrebat despre implicarea Rusiei, Nicușor Dan a spus că este încă prea devreme pentru a dovedi tehnic că a fost un atac rusesc.

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