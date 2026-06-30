Bolojan, despre sinecurile din instituții: „Întotdeauna există oameni care lucrează mai puțin”

Invitat marți seară la TVR 1, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat despre sinceurile din instituții.

„Întotdeauna în instituții există oameni care lucrează mai mult, oameni care lucrează mai puțin, oameni dedicati, oameni mai puțin dedicați”, a fost răspunsul premierului interimar.

„Dacă reducerea și calculul se fac corect, pleacă cei care într-adevăr te poți dispensa de ei și rămân oamenii serioși”, a adăugat Bolojan.

El a precizat că reducerile de personal sunt „un element de bază pentru a reda încrederea în sectorul public din România și și în interiorul sectorului public pentru a susține oamenii performanți”.

„Pentru că dacă văd că un concurs este corect și rămâne colegul care este harnic, înțeleg și respectă ierarhia”, a afirmat acesta.

Bolojan a mai declarat că „dacă văd că pleacă cel care nu are pile dar își face treaba și rămâne cel care nu știe nimic doar este afin, ceea ce se întâmplă, asta înseamnă că ori nu s-a calculat corect, ori nu mai e nicio motivație să lucrezi”.

În acest context, „asta înseamnă că ori nu s-a calculat corect, ori nu mai e nicio motivație să lucrezi”, potrivit premierului interimar.

„Aici e o problemă de responsabilitate și când faci astfel de operațiuni nu va fi niciodată totul perfect”, a conchis Ilie Bolojan.