Bolojan: Guvernul vrea să adopte în sesiune extraordinară proiectele legislative necesare deblocării fondurilor din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat joi, într-un briefing, că Guvernul își propune să finalizeze până săptămâna viitoare șase proiecte legislative pentru deblocarea unor jaloane din PNRR, pentru ca România să nu piardă tranșele aferente din fonduri europene.

„Sunt șase proiecte de bază și încă trei proiecte secundare, pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în așa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei, vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp, pentru a le putea studia”, a spus Bolojan.

În acest sens, premierul interimar a anunțat că va solicita conducerii Camerei Deputaților și Senatului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a acestei luni, astfel încât proiectele să poată fi dezbătute și adoptate.

„Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 milioane euro”, a explicat Bolojan.

Ce vizează cele șase proiecte legislative aferente jaloanelor din PNRR

Premierul interimar a prezentat cele șase proiecte legislative care trebuie să ajungă în Parlament și să fie adoptate, pentru a încasa tranșele aferente de bani europeni.

Primul proiect vizează noua lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Potrivit lui Bolojan, principala temă discutată cu reprezentanții Comisiei Europene este menținerea cheltuielilor de personal în limitele asumate.

„Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este ca acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială, deci fondul total de salarii, cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB și, de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat”, a explicat Bolojan.

Al doilea proiect privește modificările legislative în domeniul integrității și regimul incompatibilităților.

Premierul a spus că proiectul a fost finalizat de Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate și a fost transmis partidelor politice și liderilor grupurilor parlamentare pentru consultare, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc o nouă rundă de discuții cu reprezentanții Comisiei Europene.

Al treilea proiect urmărește introducerea unui mecanism de tip „bonus-malus” pentru personalul ANAF, Ministerului Finanțelor și structurilor antifraudă, destinat stimulării colectării veniturilor bugetare și combaterii evaziunii fiscale.

Tot în pachetul legislativ este inclusă și modificarea Codului administrativ, care vizează cariera funcționarilor publici, procedurile de concurs și promovare.

„Este vorba de reglementări privind cariera funcționarilor publici, concursuri cum se avansează în așa fel încât să ne asigurăm că avem concursuri corecte și oamenii profesioniști sunt avansați, este un proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării și de ANFP. Acesta urmează să fie promovat săptămâna viitoare”, a explicat Bolojan.

Codul Urbanismului și proiectul privind decarbonizarea

Printre proiectele considerate prioritare se află și Codul Urbanismului, aflat în dezbatere la Camera Deputaților de la sfârșitul anului trecut.

Potrivit premierului, actul normativ necesită clarificări privind relația dintre Primăria Capitalei și primăriile de sector, inclusiv în contextul referendumului privind competențele în domeniul urbanismului.

„Dacă aceste discuții vor fi finalizate săptămâna viitoare, proiectul poate intra la vot final imediat în Camera Deputaților”, a spus Bolojan.

Un alt proiect important este cel legat de decarbonizare în ceea ce privește sectorul de încălzire și răcire, dezbătut în Senat zilele trecute.

„Proiectul a fost discutat în Senat zilele trecute și au lipsit trei voturi pentru a fi adoptat. Proiectul va fi redepus la Camera Deputaților în așa fel încât să reintre pe circuit și vom căuta să comunicăm prin reprezentanții Ministerului Energiei, care este ministerul responsabil și cei ai Mediului cu reprezentanții grupurilor parlamentare pentru a clarifica toate aspectele care țin de acest proiect”, a conchis premierul interimar.