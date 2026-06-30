Bolojan: Nicușor Dan a respins propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți seară, la TVR 1, că președintele Nicușor Dan nu a fost de acord cu propunerea ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat prim-ministru. Bolojan a precizat că subiectul a fost discutat la Palatul Cotroceni, însă nu a existat deschidere din partea șefului statului pentru această variantă.

Întrebat dacă propunerea privind desemnarea lui Siegfried Mureșan va fi menținută, Bolojan a răspuns:

„În discuția pe care am avut-o la Cotroceni, domnul președinte nu a agreat asemenea propunere. Nu am văzut deschidere pentru asta.”

„Domnul Nicușor Dan a respins-o. PSD a respins-o la susținere”

Ilie Bolojan a explicat că propunerea nu a întrunit sprijinul necesar nici din partea președintelui, nici din partea PSD.

„Dânsul a fost o propunere pe care domnul Nicușor Dan a respins-o. Pe care PSD a respins-o la susținere. Și atunci a fost o logică că dacă nu există o susținere, nu se mai fac nominalizări.”

Premierul interimar a susținut că, în opinia sa, procesul de desemnare ar trebui să includă mai multe variante de premier.

„Eu cred că pentru a putea lua decizii corecte, e bine să ai două propuneri. Ceea ce s-a și făcut, în așa fel încât să poți, analizând plusurile și minusurile fiecărei propuneri, să faci o desemnare cât mai corectă.”

„Suntem într-o formulă de blocaj”

Bolojan a declarat că, în lipsa unui acord politic, negocierile trebuie să continue pentru formarea unui nou Executiv.

„Suntem într-o formulă de blocaj, ceea ce înseamnă un dialog în perioada următoare, pentru a găsi o formulă pentru România.”

Până la desemnarea unui nou premier, Ilie Bolojan afirmă că Executivul interimar trebuie să își continue activitatea și să pregătească proiectele legislative necesare pentru accesarea fondurilor europene.

„În primul rând, trebuie să fac ceea ce ține de mine, ca premier, chiar dacă sunt în această formulă de interimat, pentru ca țara asta să funcționeze în condiții normale, pentru a pregăti pachetul de legi care să intre în Parlament, să fie adoptat, pentru că asta înseamnă absorbția de bani europeni.”

Bolojan: „PNL nu a generat această criză”

Premierul interimar a susținut că Partidul Național Liberal nu este responsabil pentru actualul blocaj politic.

„În toată această perioadă, PNL nu a generat această criză. Am fost principiali, am fost corecți, dar sprijinul pe care îl dăm nu trebuie să fie niciodată un cec în alb, pentru că am văzut ceea ce înseamnă cecurile în alb.”