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Bolojan: Pensiile și salariile vor fi plătite. Ce spune despre situația bugetară

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți că plata salariilor și pensiilor nu este în pericol și că, în prezent, nu există riscul ca statul să nu își poată onora aceste obligații. El a subliniat că menținerea disciplinei bugetare și atragerea fondurilor europene sunt esențiale pentru stabilitatea finanțelor publice.
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Maria Miron
30 iun. 2026, 21:53, Politic
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Într-o intervenție la TVR 1, premierul interimar a fost întrebat dacă există riscul ca statul să nu mai poată plăti salariile și pensiile. Bolojan a răspuns categoric: „Salariile și pensiunile vor fi plătite. Nu se pune în momentul de față această problemă”.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului și să păstreze direcția de consolidare bugetară.

PNRR, cheia echilibrului bugetar

„Ceea ce trebuie să facem este să menținem direcția. Asta înseamnă să ai guverne care vin, care țin această direcție. Și, pe de altă parte, să facem ceea ce trebuie, să ne luăm bani europeni, să continuăm economiile la buget într-o linie normală”, a spus Bolojan.

El a explicat însă că stabilitatea finanțelor publice depinde atât de continuitatea politicilor fiscale, cât și de intrarea fondurilor europene, în special a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit premierului interimar, adoptarea legislației necesare pentru deblocarea acestor fonduri este esențială pentru evitarea unor riscuri bugetare.

„În mod evident, dacă aceste legi sunt adoptate, nu mai avem probleme legate de intrarea fluxurilor financiare. În condițiile în care aceste legi nu sunt adoptate (…) apare un risc față de încadrarea în traiectoria bugetară pe care ți-ai asumat-o”, a afirmat acesta.

Bolojan: Statul își va onora obligațiile

El a insistat însă că România nu se află în prezent într-o situație care să pună în pericol plata salariilor și pensiilor.

„E doar o problemă până când oamenii vor vedea ce se întâmplă”, a spus Bolojan, adăugând că menținerea disciplinei bugetare, atragerea fondurilor europene și continuarea economiilor la buget vor contribui la consolidarea încrederii în economia României.

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