BREAKING NEWS Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea. Finala este oficial Simion- Nicușor Dan

Crin Antonescu se declară învins în ceea ce privește accederea în turul 2. El a spus că pleacă din „această încercare cu fruntea sus”. El le-a transmis celor care l-au votat în turul 1 să voteze în turul 2 pentru cel care îi pot duce mai departe măcar o parte din proiecte.

Crin Antonescu a spus că rezultatul parțial din momentul în care a ieșit din sediul de campanie este unul „ireversibil”.

„Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit, îmi pare rău. Plec din această încercare, cred, cu fruntea sus, așa mă simt, cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții, am prezentat un personaj. Verdictul românilor a fost altul. Ar fi multe de discutat despre o țară în care ne-am speriat toți că un domn precum Călin Georgescu e a 20% și în care, iată, ne pomenim cu un domn precum George Simeon, că e la 40%. (…) Votul oamenilor trebuie respectat, mă bucur încă o dată că au venit la vot. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe”, a declarat Crin Antonescu, la ieșirea din sediul de campanie.

Candidatul PSD-PNL-UDMR a spus că i-a făcut plăcere să se întâlnească din nou cu foarte mulți români.

„Le mulțumesc, încă o dată, celor care m-au votat. Le împărtășesc, îi asigur, tristețea din seara asta. O simt și eu, dar viața merge mai departe. Politica nu e decât o parte a vieții. Îi îndemn pe toți cei care au încredere în România și în destinul ei, în energiile ei, în puterea ei, să lupte mai departe, și în plan politic și, desigur, în toate celelalte planuri”, a spus Antonescu.

Crin Antonescu a spus și pe cine va susține în turul 2

„Aici sunt două lucruri simple. Simple ca bună ziua. Unu. Nu știu ce va face coaliția. Eu nu am fost parte a coaliției. Le mulțumesc, încă o dată, celor trei partide și grupurile minorităților pentru susținerea lor din campanie, dar deciziile politice, cum ar fi ce fac în turul 2, pe cine susțin, le aparțin în exclusivitate. În ceea ce mă privește pe mine, eu am prezentat un program, niște idei, niște oameni m-au votat. Îi las pe acești oameni și îi îndemn pe acești oameni să se prezinte la vot în turul 2, să socotească singuri, cred că nu e foarte greu, cu cine anume, dintre cei doi candidați rămași în cursă, sunt compatibile principiile, valorile pentru care eu am candidat acum. S-ar putea să nu le regăsească pe toate, s-ar putea să nu le regăsească la fel, dar întotdeauna o alegere este grea și îndemn să o facă. În orice caz, îi îndemn să nu stea acasă”, a mai spus Antonescu.

Crin Antonescu a mai spus că a fost „o onoare să lupt din nou pentru niște idei în fața românilor”.

S-au centralizat 19.794 de procese verbale, din 20.085, reprezentând 98,55%.

În turul doi, potrivit rezultelor parțiale, intră George Simion – 40,32% și Nicușor Dan – 20,80%.