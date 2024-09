Burduja: Pe scurt, evaluez ca fiind corecte pregătirile pentru iarna aceasta

„Pe scurt, evaluez ca fiind corecte pregătirile pentru iarna aceasta. Avem câteva aspecte mai bune chiar decât anul trecut, aş începe cu gazul. Avem stocuri la nivel de aproape 94% gradul de umplere în depozite (..) mai mult decât anul trecut când oricum România a bătut toate recordurile. Ne-am redus şi ţinta asumată, faţă de Comisia Europeană, privind gradul de umplere de cel puţin 90%, cu 70 de zile înainte de termenul stabilit de Comisie”, afirmă Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei spune că şi în cazul stocurilor de cărbune România se află într-o situaţie mai bună decât anul trecut.

El arată că depozitele de gaze ale României sunt la un nivel istoric pentru această perioadă, iar stocurile de cărbune depăşesc 550.000 tone.

În ceea ce priveşte gradul de umplere al lacurilor în prezent, el precizează că se sitează la aproximativ 73%, un nivel care poate acoperi necesarul din această iarnă. Ministrul a completat că din cauza secetei, a existat o prudenţă în a folosi energia hidro pentru a acoperi necesarul din această perioadă, tocmai pentru a păstra un grad optim de umplere pentru iarnă.

„Până la finalul acestui an, ne aşteptăm să putem pune în funcţiune alte capacităţi. (...) Se vede foarte clar o evoluţie spectaculoasă în zona de panouri fotovoltaice, parcurile solare. Ne aşteaptăm la încă 683 de MW până la finalul acestui an, la care se adaugă cei 228 deja puşi în funcţune. Vă daţi seama? Înseamnă aproape 1.000 de megawaţi solari nou-nouţi de anul acesta. Eolian, ceva mai puţin, 76 de megawaţi până la finalul anului şi, foarte important, încă 84 de megawaţi stocare. Sunt proiecte avansate, ceea ce înseamnă că la finalul acestui an avem toate şansele să avem undeva la 110 megawaţi stocare, capacităţi puse în funcţiune anul acesta, stocare în baterii”, încheie Burduja.