Burduja: România va fi traversată până în 2030 de un cablu de curent continuu de înaltă tensiune

În cadrul participării la sesiunea despre energia verde, din cadrul „Conferinţei cu Mediul de Afaceri Româno-German”, de la Berlin, cu participarea vice-cancelarului şi a ministrului de stat, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunţat obiectivul României de a folosi până în anul 2030 o nouă tehnologie de curent continuu, care să traverseze ţara de la est la vest.

„Proiectele energetice sunt menite să fie realizate pe termen lung. Nu poţi construi parcuri solare sau eoliene de la o zi la alta. Nu poţi construi o centrală nucleară de pe un an pe altul. În România noi gândim pe termen lung. Vreau să vă asigur şi să vă invit să veniţi să verificaţi trei exemple:

1. Vom scoate la licitaţie contracte pentru diferenţă pentru 1,5GW solar şi eolian onshore până la finalul anului. Asta va stabiliza în esenţă preţul pentru următorii 15 ani. Vreau să fie o licitaţie competitivă, rog investitorii germani să se prezinte.

2. Al doilea exemplu, eolian offshore. Germania este un lider. Acum finalizăm legislaţia şi în România. Cred că săptămâna viitoare vom supune aprobării Guvernului, iar ulterior proiectul va merge în Parlament. Până la sfârşitul acestui an ar trebui să avem o lege pentru energia eoliană offshore şi potenţialul acesteia din Marea Neagră.

3. Şi nu în ultimul rând, urmărim îndeaproape modelul german, pentru că implementaţi o tehnologie ce presupune un cablu de curent continuu de înaltă tensiune, care traversează ţara de la nord la sud.

Ei bine, dorim să facem acelaşi lucru de la estul până la vestul României, deoarece producem o mare parte din energia noastră în zona de est, şi vom avea reactoare nucleare suplimentare, plus centrale eoliene offshore, în orizontul anului 2030”, a spus Sebastian Burduja.

Potrivit ministrului, o mare parte din consumul României este în vest. Curentul continuu este o tehnologie mult mai bună, cu costuri de transport mult mai mici. De asemenea, ajută la echilibrarea sistemului energetic naţional, potrivit ministrului Energiei.



La întâlnirea organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană au participat reprezentanţi ai sectorului energietic atât din România şi Germania, cât şi din Republica Moldova.

Energia durabilă şi accesibilă, economia circulară şi aprovizionarea cu alimente au fost principalele subiecte dezbătute în cadrul evenimentului.

Aceste sectoare oferă noi oportunităţi extinse şi deschid noi domenii de cooperare. Având rezerve semnificative de gaz, dar şi capacitatea de a furnizarea energie regenerabilă, România poate atrage investitori în sectorul energetic şi poate juca un rol important în consolidarea competitivităţii industriei europene. Mai mult, România este deja un important jucător regional în domeniul producţiei de energie.