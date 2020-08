Calculele PSD: Planul de redresare a economiei, ireal în raport cu cifrele. România se îndreaptă cu viteză spre zid

Lucian Romaşcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a comparat, pentru Mediafax, planul Guvernului PNL cu cifrele bugetare.

„Datoria publică a României a crescut într-un trimestru de criză cât într-un an obişnuit: plus 28 mld. lei faţă de T4/2019. În ritmul de îndatorare curent, datoria statului va trece cu uşurinţă de 45% din PIB la final de an.

Prognoza economiştilor anunţă o criză economică de proporţii. Un deficit de 9% din PIB, o datorie publică de 42-45% din PIB, contracţie economică între 4,5 şi 6,5%, ratingul de ţară este negativ, şomajul creşte alarmant şi se anunţă de 9,4%, iar cursul euro/leu creşte zilnic”, este semnalul de alarmă pe care îl trage Romaşcanu.

El consideră că liberalii au găsit un stat bine aşezat din punct de vedere economic, la preluarea guvernării de la PSD, şi cu un deficit de sub 3% din PIB.

„Schimbarea guvernului şi criza medicală au afectat enorm economia românească, dar principalul factor al dezastrului ce va urma este lipsa măsurilor economice luate acum”, crede social-democratul.

În opinia lui, prognozele scot în evidenţă cât de ireal este planul de investiţii pentru relansarea economiei despre care a vorbit Cîţu, şi pe care îl va lansa peste două săptămâni.

România se îndreaptă cu viteză spre un zid, avertizează acesta.

Planul economic anunţat de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, prevede lucrări de infrastructură mari, două autostrăzi, începerea construcţiei autostrăzii Sibiu – Piteşti, a autostrăzii Comarnic – Braşov, extinderea unui aeroport - Aeroportul Otopeni - şi construcţia a trei spitale regionale.