Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a criticat actuala guvernare, în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii “Marius Tucă Show”. Fostul preşedinte al Senatului a analizat situaţia politică şi acuză cabinetul Orban că nu a fost capabil să gestioneze epidemia de coronavirus. Mai mult, spune acesta, lipsa de soluţii privind relansarea economiei va genera o gravă criză economică.

“N-a existat un plan articulat de măsuri. În plan economic s-au luat două măsuri: acordarea şomajului tehnic şi IMMinvest. IMMinvest e o catastrofă. Numărul de solicitări rezolvate e ridicol de mic. Băncile tratează orice dosar ca pe unul obişnuit ciar dacă e criză. În cazul în care clientul înregistrează întârzieri la plată, trebuie să îşi facă provizioane şi e foarte reticent. Programul nu fucţionează. Suntem ţara cu cel mai ridicat nivel de amezi şi pe ultimul loc în ceea cea priveşte implicarea în economie, cu ajotor de la Guvern. Suntem la 3% din PIB, în timp ce alte ţări sunt la 20%. “, a spus Tăriceanu.

Invitatul lui Marius Tucă a subliniat că PNL şi Ludovic Orban nu au ca obiectiv bunăstarea românilor, ci sunt interesaţi doar un scor cât mai bun la alegerile care vor veni. Cât despre preşedintele Iohannis, Tăriceanu susţine că acesta încearcă, fără succes, să-l imite pe fostul şef de stat, Traian Băsescu.

“Orban nu are în cap nici acum altceva decât alegerile. Până în martie a fost povestea cu anticipatele. Ochii sunt aţintiţi spre alegeri şi câştigarea cu orice preţ. Pensionarii nu sunt prieteni ai PNL iar Orban e pe teren mişcător cu chestiunea majorării pensiilor. Ceea ce se încearcă e menţinerea acestei stări de temere care sa îi facă pe cei în vârstă să nu se ducă la vot. Din acest motiv se prelungeşte această stare care ete dezastruoasă. Guvernul face gafe dupa gafe. Şi Iohannis observă şi încearcă să se transforme într-un agent electoral al PNL. Am făcut o postare pe facebook în care am spus că Iohannis a ratat o şansă extraordinară. După suita de preşedinţi care au fost (…)Mă aşteptam de la Iohannis să nu fie un alter ego al lui Basescu, încearcă să fie un preşedinte-jucător şi nu-l prinde. El avea o şansă. Să fie primul preşedinte care joacă pe Constituţie aşa cum a fost scrisă: mediator şi factor de coagulare.”, a declarant şeful ALDE.

Tăriceanu a vorbit şi despre alegeri. În ceea ce priveşte localele, acestea pot avea loc în luna septembrie, dacă nu va mai fi un al doilea Scritunul pentru parlamentare ar putea fi amânat până în martie 2021.

“Este o lege la CCR şi va fi judecată mâine. Aceasta dă posibilitatea Parlamentului, nu Guvernului să hotărască data alegerilor. Noi credem că o dată rezonabilă, în cazul unei evoluţii positive a epidemiei, a alegerilor locale ar fi sfarşitul lui septembrie şi martie anul viitor alegerile parlamentare. Constituţional, data limită a alegirilor este martie 2021.”, a spus politicianul.

În cadrul emsiunii “Marius Tucă Show”, preşedintele ALDE a dat detalii şi despre alianţa cu PRO Romania si PSD, valabilă la alegerile locale. Tăriceanu a subliniat că în ceea ce privrşte fotoliul de primar general al Bucureştiului, este posibil ca partidul pe care îl conduce să o susţină pe Gabriela Firea.

“Am avut discuţii cu PSD şi Pro România şi se prefigurează o alianţă încă de la locale. La locale trebuie să ţinem cont de specificul fiecărui judeţ. Sunt organizaţii care pot obţine rezultate mai bune pe liste separate. (…) După alegerile locale, în proporţie de 85%, poziţiile partidelor se vor păstra. Cea mai mare miză rămâne Bucureştiul. Nicuşor Dan a fost foarte şters. Gabi Firea are mai mult curaj şi mai multă organizare decât Guvernul. A început să facă testarea pe care trebuia să o facă Guvernul în toată ţara. (…) Avem în Bucuresti un candidat la ALDE foarte bun, dar dacă se va forma o alianţă pe zona PNL-USR, e posibil să mergem împreună cu PSD. “, a punctat fostul şef al Senatului.