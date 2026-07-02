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Când ar putea scădea prețul la pompă. Bolojan indică a doua jumătate a lunii iulie

Premierul intermar Ilie Bolojan a declarat că Guvernul monitorizează atent evoluția prețurilor la carburanți după expirarea reducerii de 37 de bani pe litru la motorină și nu exclude promovarea unei noi scheme de plafonare, dacă piața nu va reflecta scăderile de pe plan internațional.
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02 iul. 2026, 14:44, Economic
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Potrivit șefului Executivului, o eventuală intervenție legislativă ar putea fi discutată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului.

„În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare, s-au întâmplat două lucruri importante”, a afirmat premierul.

În primul rând, a explicat el, tensiunile geopolitice din Golf s-au diminuat, iar acest lucru s-a reflectat pe piețele internaționale prin revenirea prețului barilului de țiței la nivelurile de dinaintea conflictului. Totuși, a subliniat Bolojan, această scădere nu s-a transferat integral și asupra motorinei, combustibil extrem de solicitat în această perioadă.

Al doilea factor care a influențat prețurile la pompă este revenirea accizei la nivelul anterior, odată cu încheierea schemei de plafonare, ceea ce a însemnat un plus de aproximativ 36 de bani pe litru.

A doua jumătate a lunii iulie, termenul indicat de Guvern

Premierul a precizat că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții companiilor din domeniul distribuției de carburanți, Guvernul a constatat că actualele prețuri sunt încă influențate de stocurile achiziționate în urmă cu 10–15 zile, la valori ridicate.

„Aceste stocuri se vor epuiza în zilele următoare, iar companiile vor intra cu produse cumpărate la prețuri mult mai mici”, a spus Bolojan.

În consecință, a adăugat el, scăderea prețurilor la combustibili ar trebui să fie vizibilă treptat, iar în a doua jumătate a lunii iulie acestea ar urma să se apropie de nivelurile existente înainte de luna martie.

De ce motorina ar putea rămâne ușor mai scumpă

Premierul a atras atenția că, în cazul motorinei, prețul ar putea rămâne ușor mai ridicat decât înainte de conflict, având în vedere că o mare parte din acest combustibil este importată. Cu toate acestea, el a subliniat că România beneficiază parțial de avantajul procesării interne.

În situația în care trendul de scădere nu se va confirma, Guvernul are deja pregătită o nouă schemă de plafonare, elaborată de Ministerul Finanțelor.

„Dacă nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea promova această măsură în Parlament, inclusiv într-o sesiune extraordinară”, a precizat Ilie Bolojan.

Din perspectiva premierului, pe baza angajamentelor primite de la operatorii din sector, prețurile la carburanți ar trebui să revină la nivelurile anterioare conflictului spre finalul lunii iulie.

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