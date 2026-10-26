Când se va ocupa Guvernul Niculescu de indexarea pensiilor. Sorin Grindeanu face anunțul: PSD va respecta ce scrie în programul de guvernare

Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunță luni că Guvernul Niculescu s-ar putea uita către o posibilă indexare a pensiilor începând din anul 2027.

„După acea rectificare, absolut necesară pentru a acoperi, dacă vreți, anumite minusuri pe cheltuielile de funcționare la multe entități din statul român, cu aceea să începem să discutăm despre bugetul pe 2027. În acel moment, fiți convins că PSD-ul va respecta ceea ce scrie în programul de guvernare”, a declarat luni Sorin Grindeanu, de la sediul PSD.

Grindeanu promite indexarea pensiilor

Totuși, președintele partidului cu cei mai mulți miniștri din executiv susține că indexarea pensiilor va avea loc, la fel ca toate reformele cuprinse în programul de guvernare.

„Știu sigur că această măsură e prinsă în programul de guvernare. Creșterea pensiilor, de asemenea eliminarea CASS pentru mame, pentru veterani și toate lucrurile pe care le-am anunțat și pe care le-am asumat și sunt parte a programului de guvernare”, mai precizează președintele PSD.

Câte rectificări bugetare anunță PSD

Până la discuțiile despre indexarea pensiilor, Sorin Grindeanu spune că prioritară este rectificarea bugetară, despre care spune că ar putea fi nevoie de două.

„Nu trebuie să fie farmacie, e absolut imposibil să te duci până la ultima zecimală sau sutime sau miime, dacă vreți, în bugetul de stat. Dar trebuie să avem această imagine la zi, după care facem rectificarea să poată să funcționeze statul în continuare și după care vorbim de bugetul din 2027 și acolo vom da explicațiile necesare”, a concluzionat Grindeanu.

Sorin Grindeanu s-a întâlnit luni la sediul partidului cu conducerea PSD, într-o ședință a Biroului Politic Național. La discuții au participat și miniștri PSD din Guvernul Niculescu.