Candidaţi inediţi din Cluj şi Iaşi: un actor, un bucătar, un avocat şi un profesor

Încă puţin şi spunem start în campania electorală. Până atunci, însă, am ales câteva dintre cele mai inedite candidaturi şi ţi le arătăm şi ţie.

Vlad Baba e actor, iar acum candidează la primăria capitalei Moldovei. Vrea să planteze 10.000 de pomi fructiferi în Iaşi, ca cei mici să poată să simtă gustul fructelor culese din copaci, la fel cum făcea el când era mic.

„Astăzi, din păcate, copiii nu mai au şansa să crească în mediul rural, nu se mai pot bucura de fructe şi atunci m-am gândit că în momentul în care voi ajunge primar al municipiului Iaşi unul din primele mele proiecte o să fie acela de a planta în cartierele Iaşului 10.000 de pomi fructiferi. 00,53 De ce? Pentru că în primul rând localinicii ar putea să îngrijească grădiniţele din faţa blocurilor şi copiii noştri ar putea să guste fructele sănătoase de altă dată, de care noi am avut parte”, a declarat Vlad Baba.

Tot un oraş verde îşi propune să dezvolte şi Avram Fiţiu, candidat la primăria Clujului. El îşi doreşte ca în 2024, Clujul să fie Capitală Europeană Verde, dacă nu chiar capitală a modei.

”Vreau să văd Cluj Napoca, capitala modei din România. Modă ecologică, în care să mă îmbrac pe timpul iernii în lână, dar într-o lână fină şi vreau să mă îmbrac în timpul verii în cânepă, într-o cânepă fină şi în in, un exemplu de identitate.

Pentru că îmi trag resursa din acest judeţ, unde am avut cânepă, lână şi in. De ce să nu am mâine, ca şi proiect politic în Cluj Napoca, zece firme de design vestimentar să le transform în zece case de modă ecologică pentru următorii ani de zile, încât mâine să devenim capitala fashion în România”, a explicat Fiţiu proiectul său.

Bogdan Zamfir, avocat şi economist, candidează independent, tot la Iaşi, iar motto-ul său este un citat din Mihai Kogălniceanu: "N-aş schimba săraca Moldovă nici pentru întâiul tron din lume!". Ba chiar, poartă şi ceas de buzunar. Tot el a candidat şi la prezidenţiale, cu un scop anume.

„M-a impresionat foarte mult acest citat, atât din punct de vedere al faptului că pe vremuri cei învăţati, cultura, era pusă înaintea, chiar şi înaintea cenzurei, a averii, era mai important să fii citit decât să fii bogat. Şi astfel de oameni promovau politica ţării noastre şi au promovat-o cu mari rezultate, rămaşi fiind în istorie ca oameni de stat. Din păcate eu constat că nu mai avem aşa zişii oameni de stat pe care îi aveam înainte”, a spus candidatul la primăria Iaşiului.

Iar pe cel de-al patrulea candidat, îţi spun că e un bucătar cunoscut, din Cluj: Bogdan Siserman.

"În perioada stării de urgenţă, făcând parte din cea mai lovită industrie de pandemie, HoReCa, am înţeles cât de important e ca, în situaţiile critice, să decizi în favoarea celor pe care îi administrezi, pe care îi ghidezi. Tot atunci am luat o decizie: gata, mă implic", spune bucătarul.