Caracatiţa din Portul Constanţa: Liderul PSD Constanţa, mari interese economice

Din documentele obţinute de MEDIAFAX reiese că în 12 decembrie 2024 între Mihai Teodorescu (director general al APM Constanţa), Ion Teodorescu şi Otilia Ifimov în biroul lui George Vişan, situat în incinta portului Constanţa reiese că social-democratul are unele interese economice în relaţia cu CN APM Constanţa.

Iată interceptările:

Mihai Teodorescu (MT): Eu am mai multe teme. Prima ar fi cea a investiţiei. Au mai rămas în discuţie doar macaraua şi cu remorcherul.

Ion Dumitrache (ID): Păi astea au fost...da.

MT: Da! Restul, toate, le-am acoperit...

ID: Da!

MT: Le-au făcut, le-am înţeles. Acuma este TASE la el în birou ..., e şi colega noastră şi prietena noastră acolo. Au văzut exact cum am pus problema, i-am explicat lui TASE ce are de făcut. Până mâine tre’ să termine materialul...

(...)

MT: Ăăă, doi: cu terenurile de la Midia...

ID: Da!

MT: S-a rezolvat, s-a făcut corecţia. Mâine am Consiliul de Admin... de Administraţie...

(...)

MT: Mâine avem consiliu, vreau să le trec, să fie totul bine şi după aceea ne pregătim pe noua configuraţie să fie totul...

ID: Să fie totul ok

MT: Aşa cum am stabilit.

(...)

ID: Da, deci avem tema cu MARINA, ăăăă…de-aicea, cu cea de-acolo şi…ăă, cu ăştia, problemele astea organizatorice.

MT: Şi terenurile de la Midia.

ID: Îhâm, da.

MT: Mă rog, terenul, care e cum e.

ID: Da (neinteligibil) că nu merg decât…De-aia zic`. Bă, cum să le parcelezi aşa, mă? Păi OCTOGONUL nu are ce face cu tot terenul, o dată. Eu pe o bucăţică foarte mare am utilităţi, de la fosă, cu cabluri, o grămadă de, de chestii care sunt ale şantierului. Am 6-7000 de metri deja luaţi, din parcela asta, care au ieşire la baltă. Păi cine mai ia mă de-aici încolo şi ce să facă? Dacă nu ia OCTOGONUL, nu iau eu diferenţa, în rest cine să vină să ia? Ce, că n-are unde…OCTOGONUL are pe partea-ailaltă blocat… (...)”

De asemenea, se constată că Ion Dumitrache, preşedinte al Organizaţiei Municipale a Partidului Social Democrat (PSD) Constanţa, îşi foloseşte influenţa sa în scopul obţinerii pentru sine, dar şi pentru altul foloase necuvenite, potrivit interceptărilor obţinute de MEDIAFAX:

ION DUMITRACHE (ID): Ăăă, e, mai e şi cu Marina, dar, ă... acolo discutăm. Mă interesează...cum se pune problema, că e un zvon cu CATANĂ, cu ceva?

MIHAI TEODORESCU (MT): Ce zvon cu CATANĂ?

ID: Că te-ar schimba?

MT: Că voi vreţi să mă schimbaţi. (...)

MT: În afară de domnul ministru, la cine credeţi c-ar mai trebui să discutăm, ca să fie... sau la cine puteţi dumneavoastră să înaintaţi o discuţie de genul acesta, ca să...

ID: Păi...TUDOSE ... m-am întâlnit cu el, PAUL STĂNESCU, să vorbesc...

MT: Adică la...la cine credeţi dumneavoastră c-ar fi ok să mai...

ID: Eu te susţin până-n pânzele albe! Ăăă... FELIX m-a sunat mai acum vreo două zile şi mi-a zis că s-a văzut la CPN, aşa...la care io n-am ajuns, ăăă şi dom’ ministru i-a ...(n.n. neinteligibil)... şi mie mi-a zis de asta, de directorul oper... operaţional aici... să-i dau un om. Şi io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar...partea asta de... să susţin. ...( n.n. neinteligibil)... nu mă interesează. /TEODORESCU MIHAI: Eu unu’... (...)

ID: Îmi asum. Îmi asum, aşa cum.. Eu o să discut cu el să-i spun: „Băi, nu te băga pă APC. Ia-ţi, ai pus la (n.n. neinteligibil) ia-ţi AN…ANR-ul, alea dar...

MT: ANR-ul? Dar cine a luat ANR-ul până la urmă? Că eu tot nu înţeleg mişcarea asta (n.n. neinteligibil). Te rog să mă crezi că nu am înţeles-o. (...)”

Un alt plan al discuţiei dintre cei doi este reprezentat de interesul lui Ion Dumitrache ca Mihai Teodorescu să o numească pe Otilia Ifimov la ,,achiziţii” sau pe un alt post/funcţie important/ă în cadrul CN APM Constanţa:

ION DUMITRACHE: (n.n. neinteligibil) Da. Ce părere ai de OTILIA asta? Unde....?/(...)/

ION DUMITRACHE: Nu poa’ să revină acolo unde a fost? Nu poate,,,?

MIHAI TEODORESCU: La Achiziţii. Vrei? /(...)

MIHAI TEODORESCU: Nu ştiu, într-un loc. Avem două locuri libere. Nu vrei să negociem pentru ea un post de director să stăm liniştiţi?

ION DUMITRACHE: Păi pe ce să... asta bătem acuma, dar..

MIHAI TEODORESCU: Păi da, dar trebuie să luăm amândoi acceptul. Io trebuie să mă duc cu... să zic, că nu pot să-l sar pe... tre să mă duc să-i zic.

ION DUMITRACHE: Păi mergem împreună la Bucureşti. /(...) MIHAI TEODORESCU: Întreab-o ce vrea din astea două libere, dacă vrea ăla de proiecte, dacă vrea ăsta de operaţiuni portuare, dacă crede că poate să le ducă. Dacă nu, ştii că este discuţia asta majoră acuma cu contractul cu Tridentul şi cu ce va urma. Eu am un Memorandum care tocmai s-a aprobat azi de guvern, pe lângă alte lucruri, care îmi aprobă mai multe posturi, mai multe.. şi trebuie să schimb organigrama. O discutăm organigrama împreună dacă vrei…

ION DUMITRACHE: Da. Păi e mai bine aşa.

MIHAI TEODORESCU: Da. Şi... creăm ceva frumos şi-am terminat povestea.

ION DUMITRACHE: (n.n. neinteligibil) Eu, dacă am bătut palma cu tine să ştii că nu mă interesează în mod deosebit, chiar dacă (n.n. neinteligibil) să vin eu să pun. Nu mă interesează. Dacă eu ştiu că tu... şi am bătut, că nu am.. io nu am chestii care să abată aşa şi nu o să vin vreodată. (...)

Din datele analizate, Ion Dumitrache, preşedinte al Organizaţiei Municipale a PSD Constanţa, îşi foloseşte influenţa sa în scopul obţinerii pentru sine, dar şi pentru altul foloase necuvenite. El îi dă asigurări lui Teodorescu că nu va fi înlocuit din funcţia de director general al CN APM Constanţa. Astfel, Dumitrache îi prezintă nişte infomaţii din care ar reieşi că Teodorescu ar urma să fie schimbat cu un anume ,,CATANĂ”, iar în momentul în care Mihai Teodorescu îi răspunde că el are cunoştinţă că organizaţiile locale ale PSD Constanţa sunt interesate de schimbarea lui, Dumitrache neagă vehement acest lucru şi începe prezentarea unei modalităţi în care acesta, folosindu-se de calitatea sa şi de rezultatele bune în alegeri, va putea interveni pe lângă „Tudose” şi „Paul Stănescu” pentru păstrarea în acest post („Eu te susţin până-n pânzele albe! Ăăă... FELIX m-a sunat mai acum vreo două zile şi mi-a zis că s-a văzut la CPN, aşa...la care io n-am ajuns, ăăă şi dom’ ministru i-a ...(n.n. neinteligibil)... şi mie mi-a zis de asta, de directorul oper... operaţional aici... să-i dau un om. Şi io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar...partea asta de... să susţin. ...( n.n. neinteligibil)... nu mă interesează.).

De asemenea, din informţaiile obţinute, reiese şi că există o legătură indirectă între Ion Dumitrache şi Şantierul Naval Midia S.A.. De altfel se observă că două dintre cele trei persoane împuternicite să reprezinte Şantierul Naval Midia S.A. au calitatea de administratori în cadrul unor societăţi la care Ion Dumitrache este asociat.

Mai mult, societăţile EUROSANTIS SRL, E.T.T. COMPANY SRL şi SC TEKNO PLUS SRL, în cadrul cărora Ion Dumitrache are calitatea de asociat, deţin pachetul total de acţiuni (100%) al societăţii Şantierul Naval Midia S.A.