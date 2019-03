Carmen Dan, replică pentru Dacian Cioloş: Probabil în program are promisiuni că umple ţara de autostrăzi. Sunteţi atipic

Carmen Dan a spus, duminică, după ce Dacian Cioloş a vizitat Roşiorii de Vede, că în programul său de guvernare el are, cu siguranţă, promisiuni că va construi autostrăzi, însă întrebarea este cum va reuşi, deoarece campania pentru Cuminţenia Pământului din timpul guvernării sale a eşuat.

„Asa că, încercând marea cu degetul, domnul Cioloş a descins în periplul campaniei şi prin Teleorman, chit că avea dânsul ceva informaţii că pe acolo lumea nu prea îl apreciază! Ei bine, astăzi şi-a luat avânt spre Roşiorii de Vede şi, după ce a coborât din sferele înalte, monsieur Julien a constatat că acolo sunt drumuri bune, aspect care nu poate fi pe placul unui candidat contestat de teleormăneni. Probabil în programul său (foarte posibil o reeditare a lamentabilei platforme 100) are promisiuni că va umple ţara de autostrăzi”, a scris Carmen Dan pe Facebook.

Totodată, ministrul de Interne a menţionat, în mesajul său, şi campania privind Cuminţenia Pământului, pe care a caracterizat-o ca fiind „un fiasco”.

„Întrebarea este: Cum veţi reuşi, domnule Cioloş, (să construiască autostrăzi, n.r) atât timp cât singurul proiect al guvernării dumneavoastre a fost un fiasco total? Nu mai ştiţi care? Vă aduc eu aminte: sculptura lui Brâncuşi, Cuminţenia Pământului. Sigur aţi uitat, domnule Cioloş, la fel cum aţi uitat să daţi banii înapoi celor care au donat! (...) Trebuie să recunosc că sunteţi atipic. Întâi v-aţi bătut joc de toată România în 2016, cu aerul dumneavoastră de bruxellez atotştiutor, pentru ca astăzi să ţineţi lecţii de bună-cuviinţă politică teleormănenilor. P.S.: Pentru “sfântul selfie" de care nu vă puteti desprinde, încercaţi un zâmbet sincer. Pe români nu i-a impresionat niciodată falsitatea...”, a mai scris ministrul.

Precizările vin după ce Dacian Cioloş (care deschide lista Alianţei USR-PLUS la alegerile europene) a anunţat, duminică, pe pagina sa de Facebook, că s-a deplasat în Roşiorii de Vede pentru a strânge semnături şi a întâlnit un grup de susţinători PSD, veniţi să-l critice.

„Că aş fi fiul lui Soros, cel fotografiat cu mai mulţi lideri PSD… Că „guvernul zero“... nu am putut să îi contrazic, e adevărat, pentru că a fost guvernul zero corupţie. Au ţinut să afle cum mi se par drumurile de la ei din judeţ. Şi recunosc, se poate circula pe ele, dar adevărul e că uiţi de acest lucru atunci când îţi aduci aminte de Tel Drum, de metrul de şosea care are 80 de centimetri şi de dosarele companiei şi ale lui Liviu Dragnea. Poate ar merita să ne întrebăm câţi kilometri de autostrăzi şi drumuri naţionale s-ar fi putut face cu banii cheltuiţi cu dărnicie pentru acoliţii PSD”, a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

