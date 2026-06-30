„Cartoful fierbinte” al legii salarizării ajunge în Parlament. Ilie Bolojan: „Cea mai bună formulă este să adoptăm această lege”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți la TVR 1 că legea salarizării unitare reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a afirmat că proiectul ar trebui discutat într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, alături de alte patru legi necesare pentru deblocarea fondurilor europene.

Bolojan a susținut că legea ar fi trebuit adoptată în ultimii ani, însă decizia a fost amânată.

„Această lege ar fi trebuit să fie gestionată în ultimii patru ani. Din păcate, nimeni nu și-a asumat-o, pentru că totdeauna, atunci când ai un cartof fierbinte în mână, cauți să vezi cum îl arunci eventual în curtea altora sau cum scapi de el.”

„România s-a întins mai mult decât își putea permite”

Premierul interimar a explicat că noua lege trebuie privită în contextul situației bugetare a țării și al angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.

„România s-a întins în anii trecuți mai mult decât ne puteam permite. Și am ajuns la niște deficite enorme. Și am ajuns să plătim niște dobânzi enorme, care nu vor mai permite acestei țări să-și dezvolte infrastructura în anii următori, să-și finanțeze spitalele și școlile, dacă nu controlează deficitul.”

Potrivit acestuia, cheltuielile de personal reprezintă o componentă importantă a bugetului public și trebuie menținute în limitele convenite cu partenerii europeni.

Două variante: indexarea salariilor sau legea salarizării

Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul are de ales între două scenarii.

Primul presupune indexarea tuturor salariilor din sectorul public cu rata inflației.

„Avem posibilitatea să indexăm, așa cum s-a făcut în fiecare an, salariile în sectorul public. (…) Dacă facem asta, teoretic nu deranjăm pe nimeni. (…) Dar asta înseamnă că România va pierde suma aferentă acestui jalon, care este undeva de aproape un miliard de euro.”

A doua variantă este adoptarea legii salarizării unitare, care ar permite accesarea fondurilor europene, dar ar modifica modul de creștere a salariilor.

„Se poate face o creștere acestei sume totale, dar tot în aceeași anvelopă. Numai că nu se mai face direct proporțional cu rata inflației pentru toată lumea.”

Salarii înghețate pentru unii, majorări mai mari pentru alții

Premierul interimar a explicat că noul sistem urmărește reducerea dezechilibrelor existente între diferite categorii de bugetari.

„Cei care sunt cu niște salarii, din diferite cauze istorice, mai mari decât nivelul calculat de acești specialiști, nu le vor mai crește salariile, așteptându-i pe cei care sunt sub ei să-i ajungă. Ceilalți, care sunt cu salarii mai mici, o să le crească cu ponderi mai mari. Nu de 7%, 8%, ci de 15%, 20% și va fi un oarecare început de corecție.”

Bolojan a precizat că ajustările nu vor putea fi realizate într-un singur an.

„Cea mai bună formulă este să adoptăm această lege”

Premierul interimar consideră că adoptarea legii reprezintă soluția potrivită pentru România, chiar dacă aceasta va genera nemulțumiri.

„Din punctul meu de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament și eu cred că, pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară, cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile.”

El a adăugat că, potrivit informațiilor primite de la Ministerul Muncii, noua lege nu ar urma să ducă la diminuarea veniturilor angajaților. „Din datele pe care mi le-au comunicat cei de la Ministerul Muncii, ar trebui să nu avem acest lucru.”

În opinia sa, pe termen lung este necesară și o reorganizare a sectorului public.

„Prefer să ai doi care sunt plătiți bine, care lucrează la modul serios, nu se încurcă unii pe alții, iar cel de-al treilea să se ducă în sectorul privat și să lucreze în economia reală.”