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Cât va mai dura criza politică? Bolojan: Toată lumea va încerca să fugă din poza responsabililor

Calculele cinice nu ajută la nimic și dacă România va pierde niște finanțări, toată lumea va încerca să fugă din poza responsabililor, spune premierul demis Ilie Bolojan, întrebat cât va mai dura criza politică. „Nu am o problemă să fiu singur în poză”, a spus Bolojan.
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Laura Buciu
01 iul. 2026, 19:26, Politic
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Ilie Bolojan a fost întrebat dacă are o estimare legată de durata crizei politice.

„Mi-e greu să vin să fac estimări. Aș putea să fac estimări pentru lucruri care depind de acțiunea mea sau lucruri care pot fi controlate. Dar e greu să fac astea estimări. Spun însă cât se poate de corect: cu cât avem un guvern cu depline puteri mai repede, cu atât se rezolvă câteva lucruri; în primul rând, agențiile de rating, partenerii noștri. Dar un guvern care generează credibilitate. Știu care e direcția în care mergem. Cu cât acest guvern este mai repede instalat, elimină riscurile unui dezacord politic pe principalele proiecte care țin de PNRR, pentru că își poate asuma răspunderea chiar într-o sesiune extraordinară la jumătatea lunii august, la început de august”, spune Ilie Bolojan în emisiunea Foc Încrucișat/ Friendly Fire.

Premierul a mai spus că îi e greu să spună că se va încheia criza „în două săptămâni, în trei săptămâni”.

„Acum, oricum pare o pauză de aproximativ două săptămâni în care sper că înțelepciunea politică va face ca declarațiile să se reducă ca intensitate, în care sper că înțelepciunea și responsabilitatea pentru țara asta totuși va prevala, pentru că nu e de glumă. Calculele cinice nu ajută la nimic și dacă România va pierde niște finanțări, o să vedeți că toată lumea va încerca să fugă din poza responsabililor. Dar e foarte simplu să identifici vinovați când ai generat crize și nu ai venit cu niște soluții serioase”, a mai spus Bolojan.

Când moderatorii i-au spus lui Bolojan că acum este „singur în poză”, premierul a spus că nu are „o problemă pe tema asta”.

„Să știți că și atunci când eram premier cu drepturi depline și trebuiau făcute niște lucruri care nu sunau bine, nu erau în ghesuială în poza respectivă”.

 

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