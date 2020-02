Câti candidaţi va avea PMP la primării, consilii judeţene şi locale. „Partidul e pregătit să devină al treilea ca număr de aleşi locali”

Eugen Tomac a anunţat, duminică, faptul că PMP va avea 2.500 de candidaţi pentru primării, 1.300 de candidaţi la consiliile judeţene şi 35.000 de candidaţi pentru consiliile locale. Liderul PMP a mai spus că partidul e pregătit să devină al treilea partid ca număr de aleşi locali.

"Am luat cea mai importantă decizie astăzi. Le vom oferi o surpriză fantastică celor din PSD şi PNL, colegii cu care am susţinut instalarea Guvernului Orban. PMP are 2.500 de candidaţi pentru primăriile din ţară, 1.300 de candidaţi pentru consiliile judeţene din ţară şi peste 35.000 de candidaţi pregătiţi să intre în bătălii pentru consiliile locale. Partidul nostru a luat decizia să intre în competiţie cu actorii politici existenţi peste tot în bătăliile pentru locale", a anunţat liderul PMP Eugen Tomac, duminică, la Parlament.

Însă lista de candidaţi pentru primării şi consilii nu este încă gata.

„PMP este pregătit să devină al treilea partid ca număr de aleşi locali”, a mai punctat Tomac.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.