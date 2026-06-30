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Ce a învățat pe Nicușor Dan de la Heraclit?

Președintele Nicușor Dan crede că extremiștii pot să își schimbe orientarea politică „peste noapte”, așa cum „ne-a învățat Heraclit”, a comentat șeful statului întrebat despre parlamentarii din SOS și POT racolați de Ilie Bolojan.
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Laura Buciu
30 iun. 2026, 16:03, Politic
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Nicușor Dan a fost întrebat, marți, în conferință de presă, dacă parlamentarii racolați de Ilie Bolojan de la SOS și POT care treceau drept pe extremiști s-au transformat acum și nu mai sunt extremiști.

„Din respectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să ține direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală”, a răspuns Nicușor Dan.

Acesta a afirmat că pentru un partid politic e mai simplu de făcut o astfel de evaluare decât pentru persoane.

Totuși, întrebat dacă el crede că se pot schimba peste noapte parlamentarii ca ideologie ori ca orientare politică, Nicușor Dan a răspuns: „Da, ne-a învățat Heraclit asta”.

Cine este Heraclit

Heraclit din Efes a fost un filosof grec presocratic. supranumit „Obscurul” sau „Plângărețul”. El este celebru pentru două teorii majore: devenirea continuă (sintetizată prin formula Panta rei – „totul curge”) și armonia contrariilor.

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