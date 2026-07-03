Ce promite premierul propus de PNL-USR-UDMR despre TVA. Când și în ce condiții ar putea să scadă

Declarația a fost făcută vineri seara.

„Nu se pune problema majorarea TVA (…) Majorarea de anul trecut a fost inevitabilă”, a explicat Siegfried Mureșan la Digi 24.

Europarlamentarul liberal a mai spus când ar putea să scadă TVA.

„TVA rămâne la valoare care este. De îndată ce deficitul se va reduce, o să scadă la 19% (…) Depinde de evoluția economică”, a răspuns Siegfried Mureșan.

De asemenea, Mureșan a spus că scăderea TVA va fi influențată și de alegerea următorului premier.

„Dacă vom avea un premier cu excese populiste, îmi este teamă că nu va fi prea repede”, a precizat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan este propunerea de premier a PNL, USR și UDMR pentru formarea unui nou guvern. Încă de la început, el a exclus varianta unui guvern PNL-PSD-UDMR și a declarat că drumurile PNL și PSD sunt separate.

În schimb, PNL ar putea accepta, în anumite condiții, un guvern minoritar PSD. De asemenea, în prezent se vorbește despre un guvern de compromis care să fie condus de un premier neutru.