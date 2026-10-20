Ce spune Becali despre noul premier: „Eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept”

Declarația a fost făcută imediat după votul de învestitură.

„Este extraordinar, o să avem un guvern, (…) cum o fi, cum nu o fi (…) eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept. (…) O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine”, a transmis parlamentarul independent.

George Becali și-a adus aminte că a făcut o emisiune cu Luca Niculescu în urmă cu 20 de ani atunci când a candidat le alegerile prezidențiale.

„Atunci mi s-a părut un om de treabă”, a spus Becali.

De asemenea, George Becali a dezvăluit ce a vorbit cu miniștrii PSD din Guvernul Niculescu.

„Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă”, a mai spus Becali.

Becalii respinge scenariile legate de o nouă moțiune de cenzură

Parlamentarul independent a refuzat scenariul în care vor mai fi moțiuni de cenzură sau încercări de suspendare a președintelui României.

„Nebuni și inconștienți am fost șase luni de zile neavând guvern, acum ca să facem altă nebunie și o mai mare inconștiență trebuie să dăm jos din nou guvernul sau să-l suspendăm pe președinte, cum spun unii pentru că avem ambiții de partid”, a precizat George Becali

La votul de învestitură din Parlament, Luca Niculescu a primit 280 de voturi, cu mult peste numărul minim de 233. Evenimentul a avut loc marți. Noul premier urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni și apoi va organiza o primă ședință în calitate la Palatul Victoria.