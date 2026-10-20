Prima pagină » Politic » Ce spune Becali despre noul premier: „Eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept”

Ce spune Becali despre noul premier: „Eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept”

Parlamentarul independent George Becali a făcut un comentariu despre desemnarea noului premier. Eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept, le-a spus Becali jurnaliștilor de la Parlament.
Ce spune Becali despre noul premier: „Eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept”
sursa foto: mediafax foto
Petru Mazilu
20 oct. 2026, 16:41, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarația a fost făcută imediat după votul de învestitură.

„Este extraordinar, o să avem un guvern, (…) cum o fi, cum nu o fi (…) eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept. (…) O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine”, a transmis parlamentarul independent.

George Becali și-a adus aminte că a făcut o emisiune cu Luca Niculescu în urmă cu 20 de ani atunci când a candidat le alegerile prezidențiale.

„Atunci mi s-a părut un om de treabă”, a spus Becali.

De asemenea, George Becali a dezvăluit ce a vorbit cu miniștrii PSD din Guvernul Niculescu.

„Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă”, a mai spus Becali.

Becalii respinge scenariile legate de o nouă moțiune de cenzură

Parlamentarul independent a refuzat scenariul în care vor mai fi moțiuni de cenzură sau încercări de suspendare a președintelui României.

„Nebuni și inconștienți am fost șase luni de zile neavând guvern, acum ca să facem altă nebunie și o mai mare inconștiență trebuie să dăm jos din nou guvernul sau să-l suspendăm pe președinte, cum spun unii pentru că avem ambiții de partid”, a precizat George Becali

La votul de învestitură din Parlament, Luca Niculescu a primit 280 de voturi, cu mult peste numărul minim de 233. Evenimentul a avut loc marți. Noul premier urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni și apoi va organiza o primă ședință în calitate la Palatul Victoria.

Recomandarea video

UE se îndreaptă către furtuna politică perfectă / “Suntem atacați din trei părți: SUA, Rusia și China” (Politico)
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
Gandul
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Cancan
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Prosport
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
Libertatea
Indemnizație de 3.170 de lei pe lună pentru tinerii din România. Cine poate primi banii în 2026 și ce condiții trebuie îndeplinite
CSID
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor