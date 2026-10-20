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Cine va lua deciziile în Guvernul Niculescu. Grindeanu: Evident că îți asumi răspunderea

Sorin Grindeanu a declarat marți, după ce miniștrii social-democrați au intrat, din nou, la guvernare, că își va asuma responsabilitatea pentru ce decide executivul. Președintele PSD a evitat, însă, să spună dacă Luca Niculescu, premierul României, îl va consulta.
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Coralia Frigea
20 oct. 2026, 18:37, Politic
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Social-democrații s-au întors marți la guvernare, după ce au reușit să treacă de votul de învestitură în Guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu, însă, președintele PSD, rămâne în Parlament, ca președinte al Camerei Deputaților.

Sunt președintele PSD, Partidul Social-Democrat și-a asumat responsabilitatea de a intra în mod direct în acest Guvern. Implicit, fiind președinte, evident că îți asumi responsabilitatea”, a răspuns Grindeanu, pentru MEDIAFAX.

Ce rol va juca Grindeanu în Guvernul PSD

Întrebat de MEDIFAX dacă Luca Niculescu îl va consulta în deciziile pe care le va lua Guvernul său, Sorin Grindeanu a răspuns: „Președintele Camerei. Eu, niciun rol”.

Social-democrații dețin 11 din 15 portofolii în Guvernul Niculescu și au funcții inclusiv în cele mai importante ministere.

Toți miniștrii propuși de social-democrați pentru a ocupa fotoliile de la Palatul Victoria au obținut la audierile din Parlament avize favorabile de la aleși. La votul de învestitură, Guvernul condus de Luca Niculescu a obținut 280 de voturi „pentru”, cu aproape 50 de voturi mai mult decât era necesar pentru ca executivul să treacă.

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