Ciolacu a discutat din nou cu Trump, împreună cu Viktor Orban. Ce spune despre intrarea României în programul Visa Waiver

„Ultima oară am convenit cu preşedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, că vom mai avea o discuţie. Eu l-am informat pe preşedintele ales, că eu, vineri, sunt împreună şi cu primul ministru, Viktor Orbán, şi cred că e corect să avem toţi trei această discuţie. (...) Un lider pe care preşedintele ales, Donald Trump, îl cunoaşte foarte bine. De fapt, nu ştiu dacă se supără domnul Viktor Orbán, vorbeşte cu Viktor. Deci se cunosc foarte bine. Normal, am vorbit, în primul rând, în zona economică. România e interesată ca Statele Unite să fie principalul partener economic şi principalul investitor în România, non-UE. Şi deja, din mandatul meu de primul ministru, am pornit tot acest demers. Normal că anul viitor se termină şi cu vizele pentru Statele Unite. Aşteptăm anunţul... Deja avem confirmarea că îndeplinim toate condiţiile tehnice şi urmează să fie înaintat în Congresul american”, spune la Antena 1 Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă românii ar trebui să se teamă că Donald Trump, odată instalat, ar putea cumva să spună că România nu e pregătită pentru Visa Waiver, Ciolacu spune: „Avem documentele, deja avem confirmarea tehnică. Urmează votul în Congresul Statelor Unite. E un lucru normal. Nu cred că, mai ales după ultimele discuţii, se pune o astfel de problemă”.

„Mie-mi place foarte mult de preşedintele Donald Trump. Iar acum mi-a confirmat, îmi plăcea urmărindu-l la televizor sau în social media, mi-a confirmat că a fost corectă părerea mea. Faptul că discută cu alţi lideri europeni toată această criză de securitate şi nu ia o decizie, discută ca să-şi ia informaţia şi de la cei mai afectaţi de acest război, pentru mine, eu acum l-aş fi votat cu două mâini pentru această funcţie. Dar am avut foarte multe discuţii şi economice, fiind un preşedinte foarte aplicat, dar contextul a fost de securitate”, relatează Ciolacu.