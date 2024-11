Ciolacu: Am o singură locuinţă în Bucureşti. Dacă divorţez, rămân pe drum

„E o vorbă în Parlament: dacă vrei să îngropi un lucru, faci o comisie de anchetă. Nu, eu cred că instituţiile statului o să se mişte mult mai repede decât comisia de anchetă din Parlament. E campanie electorală”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că discuţiile din această perioadă ar trebui să se concentreze pe soluţii reale şi proiecte.

„Vedeţi cum pierdem esenţa? În fapt, în această campanie, cred că dumneavoastră şi eu, şi mai ales românii aşteptau să avem discuţii despre proiecte, despre viziuni, despre lucruri concrete, despre economia reală. Este aici, nu e în vreo vilă”, a spus Ciolacu.

El a abordat şi subiectul speculaţiilor despre proprietăţile sale, pe care le-a descris drept jigniri şi atacuri personale.

„Eu nu am locuinţă în Bucureşti. Ăsta este adevărul. Am o singură locuinţă. Aţi văzut că am făcut şi partaj benevol... Deci, am rămas cu 64 de metri. Mă şi întrebau, cică, domnule, dar divorţezi? Păi eu sunt prost să divorţez, că rămân pe drum? Şi în aceia 64 locuieşte fratele meu, care are nişte probleme medicale. Ar fi cazul să ieşim din această zonă, care mai mult aduce dezgust într-un român şi aduce absenteism la vot. Nu înţeleg strategia domniilor lor cu aceste jigniri şi atacuri la persoane şi la familie, care nu au adus niciodată voturi”, a spus Ciolacu.