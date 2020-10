Ciolacu cere răspunsuri de la Guvern în legătură cu banii obţinuţi de România la Bruxelles: câţi sunt împrumuturi şi nu alocări nerambursabile?

„Dacă ar fi să dăm crezare anunţului triumfalist al preşedintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie să dubleze alocaţiile şi să crească pensiile cu 40%. Nu mai are nicio scuză! Faceţi investiţiile din bani europeni şi creşteţi puterea de cumpărare a românilor”, a scris pe Facebook liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

El a mai afirmat că îl aşteaptă pe premierul Ludovic Orban să le spună românilor câţi din aceşti bani sunt de fapt împrumuturi şi nu alocări nerambursabile, câţi sunt pentru relansarea economică rapidă şi câţi sunt pentru exerciţiul financiar 2021-2027.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, la finalul summitului UE de la Bruxelles, că România a obţinut o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi folosiţi pentru a reface infrastructura din ţară.

„Tocmai s-a încheiat Consiliul European şi am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că, după discuţii foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile şi patru nopţi de negociere, am obţinut pentru România o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare. Vom folosi această sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, şcoli, pentru a moderniza marile sisteme publice”, a declarat Klaus Iohannis.

Acesta a precizat că banii vor fi folosiţi şi pentru relansarea economică.

„Vom folosi pentru a pune în practică, pe de-o parte, planul pentru bugetul multianual 2021-2027, un plan la care lucrăm împreună cu Guvernul deja din ianuarie şi în cel mai scurt timp va fi finalizat, pentru a fi pregătiţi să începem implementarea, iar, pe de altă parte, lucrăm de-o vreme bună deja la planul naţional de relansare, care va fi prezentat Comisiei Europene, pentru a primi fondurile pentru relansarea economică”, a mai spus şeful statului.

Liderii ţărilor Uniunii Europene şi ai instituţiilor comunitare au ajuns, marţi, în a cincea zi a summitului de la Bruxelles, la un acord asupra bugetului destinat perioadei 2021-2027 şi asupra Fondului UE de relansare economică post-pandemie.