Ciolacu, despre un eventual amestec al Rusiei în campania electorală: Nu am astfel de elemente

„Eu ca şi prim-ministru nu deţin aceste informaţii şi sunt ferm convins că dacă ar fi existat astfel de informaţii aş fi avut astfel de informaţii atât eu, cât şi preşedintele României”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat despre ancheta privind fermele de troli, şeful Guvernului a spus: „S-au luat măsuri, în acest moment s-au luat măsuri. Cumva s-a întâmplat atât, că s-au luat măsuri, am oprit şi tendinţa şi am prevenit ca-n această perioadă de campanie să avem un astfel de fenomen”.

El a spus că toate instituţiile statului au fost implicate şi că este interesat pentru că reprezintă Guvernul României ca alegerile să nu fie influenţate prin „lucruri neortodoxe”: „Asta e esenţa, nu cine a încercat, cine a vrut, de ce a vrut, când eşti disperat mai foloseşti şi astfel de lucruri”.

Şeful Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Ioan Chirteş, a declarat, luni, că a solicitat Serviciului Român de Informaţii să specifice dacă a identificat, pe teritoriul României şi în exterior, entităţi care pot influenţa procesul electoral în campaniile prezidenţiale şi parlamentare.