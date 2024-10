Ciolacu, în caz de eşec la alegeri: Trebuie să clarific eu dacă mai sunt un plus sau devin un minus

Marcel Ciolacu a fost întrebat, la Morning Glory, dacă prietenii şi colegii din partid „îi fac vânt” în caz de eşec la alegerile prezidenţiale.

„Nu ştiu. Cred că în primul rând trebuie să mă clarific eu dacă mai sunt un plus sau devin un minus după un eşec în interiorul partidului”, a răspuns Ciolacu.

Acesta a precizat că în cazul în care nu va mai fi preşedintele PSD, lasă în urmă „ceva totuşi schimbat major faţă de ce a fost: am deschis foarte mult partidul”.

„Câteodată mi-a reuşit, câteodată nu, dar am schimbat ceva. Am văzut ultima critică, de la lansarea programului, că Ciolacu nu a vorbit despre justiţie. Iertaţi-mă, dar cred că am vorbit prea mult despre justiţie. Funcţionează justiţia, hai să o lăsăm în pace”, a mai spus preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că nu ar fi foarte rău dacă anul acesta s-ar termina cariera sa politică, în acest caz putând să fie un bun pescar.

„Dacă anul acesta s-ar termina cariera mea politică nu ar fi un lucru foarte rău. Pentru că fac 57 de ani, încă am timp să mai fac ceva în viaţă. Nu sunt un om care cheltuie mult, nu am o familie care cheltuie mult (...). Nu am lucruri de lux, aşa am funcţionat. Dacă creşti trei fraţi într-o casă... indiferent că tata câştiga bine ca şi pilot... tot sunt insuficienţi banii”, a explicat Ciolacu.

Întrebat ce altceva ar face bine, preşedintele PSD a răspuns: „Aş fi un bun pescar. Vreun an de zile măcar m-aş muta în Deltă şi dacă mă obişnuiesc u ţânţarii nu mi-ar displace (...). Am şi eu hobby-uri ca orice om şi după nebunia asta îţi cauţi o zonă de linişte, nu neapărat de confort. Confortul totuşi nu duce la progres”.