Ciolacu, întrebat dacă va fi mărit TVA-ul: Doamne fereşte, nu e măsură social-democrată

„Doamne fereşte, cum să măresc TVA-ul? Adică eu mă chinui... Am dus inflaţia de la două cifre la sub 5%... Noi am indexat pensiile cu 13,8%. Asta a fost media inflaţiei pe anul trecut. Cum să măresc TVA? E o tâmpenie. Domnule, sunt social-democrat. Dacă eram liberal, măream TVA, pentru că efortul îl dai proporţional la toată lumea la fel. Deci scumpirile sunt şi pentru cel care câştigă mai mult, şi pentru cel care câştigă mai puţin. Deci nu e o măsură social-democrată. Cum să măresc TVA?”, spune la România TV Marcel Ciolacu.

El afirmă că i s-a cerut când a preluat funcţia de prim-ministru să mărească TVA.

„Exclus. Mi-au cerut experţii... Au venit şi ai noştri: <Domnule, cel mai rapid.,... Aşa ieşiţi din impas>. Am scos din facilităţi. Nu poţi să ai facilităţi toată viaţa. Nu poţi să mergi pe şmecherie”, adaugă premierul Ciolacu.