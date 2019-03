Cioloş: Îl invit pe Tăriceanu să susţină, alături de PNL, USR, PMP alegerea primarilor în două tururi/ Indiferent ce se va întâmpla până în 2020 voi fi şi candidat pentru Parlamentul României

Dacian Cioloş i-a adresat, duminică, o invitaţie lui Călin Popescu Tăriceanu, de a se alătura partidelor de Opoziţie pentru sprijinirea în Parlament a alegerii primarilor în două tururi. Afirmaţia preşedintelui PLUS vine după ce liderul ALDE a anunţat că susţine ideea unor astfel de alegeri.

„Avem nevoie de alegeri în două tururi. Şi acum, eu îl invit pe domnul Tăriceanu să susţină alături de PNL, alături de USR, alături de PMP, alături de UDMR şi ce partide mai avem în Parlament, că eu cred că numai PSD nu e de acord cu două tururi aşa cum stau lucrurile acum. Păi atunci ce discuţie mai avem? Hai să votăm legea, săptămâna viitoare poate să fie gata votată legea şi avem alegeri în două tururi şi o susţin, mă duc şi îl felicit pe domnul Tăriceanu dacă face lucrul ăsta. Dar să îl facă”, a afirmat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă susţinută, duminică, la Constanţa.

La rândul său, preşedintele USR Dan Barna a declarat că revenirea la alegerea primarilor în două tururi este o prioritate, precizând că partidul pe care îl conduce va folosi toate mijloacele legale pentru ca acest obiectiv să fie atins.

„Primul punct ca importanţă şi ca impact la nivel naţional este exact revenirea la alegerea primarilor în două tururi, pentru că în prezent reprezentativitatea unor primari din ţară se bazează pe votul a 8 sau 12% din electorat, ceea ce era de-a dreptul ridicol. Am folosit şi folosim toate instrumentele legale la nivel parlamentar şi la nivel de iniţiativă cetăţenească pentru modificarea legii. (...) Am văzut zilele trecute că şi ALDE începe să dea mesaje că ar trebui să revenim la alegerea primarilor în două tururi, ceea ce e un lucru foarte bun faptul că au pusee de normalitate. Este surprinzător, dar este lăudabil”, a afirmat Dan Barna, duminică, la Constanţa.

Invitaţia adresată de Cioloş liderului ALDE vine în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, sâmbătă, la Constanţa, că ALDE susţine alegerea primarilor în două tururi, motivând că alegerile locale într-un singur tur sunt un handicap pentru partidele mici.

„Noi susţinem că alegerea trebuie să se facă în două tururi. Când o să discutăm, dacă o să intre în discuţie Legea de organizare a alegerilor locale, mai avem timp, puţin, dar mai avem timp. Sigur că această chestiune pentru noi este un handicap, în timp ce pentru partidele mari este un avantaj nemeritat”, a spus Tăriceanu.

Cioloş: Indiferent ce se va întâmpla până în 2020 voi fi şi candidat pentru Parlamentul României

Dacian Cioloş, care deschide lista Alianţei USR-PLUS la alegerile europene, a declarat că, indiferent ce se va întâmpla până în anul 2020, el este dispus să fie şi candidat pentru Parlamentul României.



„Dacă va fi nevoie şi atât cât va fi nevoie voi merge şi în Parlamentul European şi voi fi disponibil şi pentru Parlamentul României. De un lucru pot să vă asigur că, indiferent ce se va întâmpla până în 2020, voi fi şi candidat pentru Parlamentul României. Pentru că proiectul meu este în România, chiar dacă acum candidez pentru Parlamentul European nu o fac pentru a pleca la Bruxelles, nu am nevoie. Am stat la Bruxelles cinci ani de zile, dacă voiam puteam să rămân acolo şi aveam multe lucruri de făcut pentru Europa, inclusiv cu impact pozitiv pentru România, dar am ales să vin să mă implic aici în România. Şi această candidatură, acum, la Parlamentul European, este tot pentru proiectul la care vreau să contribui în România, în mod foarte clar”, a afirmat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la Constanţa.

Pe 2 februarie, USR a votat, într-o şedinţă a Comitetului Politic, decizia unei liste comune cu PLUS la alegerile pentru Parlamentul European. Fostul premier Dacian Cioloş deschide lista Alianţei 2020 USR-PLUS.

Lista comună este formată din: 1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).

Alegerile europarlamentare au loc pe 26 mai, cele prezidenţiale spre finalul acestui an. Alegerile locale şi parlamentare se vor desfăura în 2020.

