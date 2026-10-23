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Ciprian Ciucu, despre șantierele din București: A fost nevoie să le deschid. Prefer să mă înjure oamenii

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit, vineri seara, despre șantierele din mai multe zone din oraș, afirmând că lucrările sunt necesare pentru a nu fi pierdute avize și pentru a nu rata banii europeni aferenți. „După ce se vor termina aceste șantiere, va fi mult mai bine. Și tot acest disconfort pe care cu toți îl simțim astăzi va fi meritat”, a spus Ciucu.
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Diana Nunuț
23 oct. 2026, 19:48, Politic
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Primarul general Ciprian Ciucu a fost întrebat vineri seara, la Digi24, despre șantierele din București, care este stadiul lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai, dar și de ce au fost deschise mai multe zone de lucru în același timp.

„Am deschis aceste șantiere pentru că a fost nevoie să le deschid. Tramvaiele noi cumpărate și de fostul primar general, și care vor fi cumpărate și de către mine, mergeau pe beton. Și nu exagerez. Aveau porțiuni în care șina nu mai exista. Se stricau. Stricându-se, își pierd garanția. Sunt lucrări necesare, care nu s-au făcut de 50 de ani. Nu mai aveau tramvaiele pe unde să meargă”, a explicat edilul. 

El a adăugat că aceste lucrări sunt necesare pentru a nu pierde avizele primite, dar și banii europeni alocați în acest sens.

„Dacă nu o făceam acum – pentru că o parte din proiecte erau blocate – se pierdeau avizele, se pierdeau banii europeni și rămâneam cu problema. Tramvaiele oricum nu mai aveau pe unde să circule. Și de aceea a fost nevoie să punem orașul la punct. Și am început cu ceea ce este corect. Am început cu lucrări de infrastructură. Da, eu înțeleg și le mulțumesc bucureștenilor dacă și ei înțeleg că este un disconfort în oraș”, a spus Ciprian Ciucu. 

Ciucu: Nu am deschis șantiere pentru că nu aveam ce face

Primarul general al Capitalei a mai explicat faptul că șantierele puteau fi deschise pe rând, însă la momentul fiecărui proiect. Cu toate acestea, el a declarat că odată cu finalizarea lucrărilor, lucrurile vor sta mult mai bine.

„Puteau fi deschise pe rând, dar la timp. Dacă nu le deschizi pe rând, la timp, vine un moment în care trebuie să le deschizi pe toate odată, pentru că pierzi banii și pierzi proiectele, pierzi proiectarea. Dar prefer să mă înjure oamenii pentru că fac și nu pentru că nu fac. După ce se vor termina aceste șantiere, va fi mult mai bine. Și tot acest disconfort pe care cu toți îl simțim astăzi va fi meritat”, a adăugat Ciucu. 

Edilul a subliniat că lucrările sunt complexe, însă necesare pentru că infrastructura este veche.

„Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Nu am deschis șantiere pentru că nu aveam ce face, mai ales că sunt lucrări destul de mari și de complexe, care înseamnă foarte multă muncă și din partea mea personală și din partea Primăriei. Este foarte ușor să nu faci, dar nu mai are timp orașul ăsta cu noi. Infrastructura este atât de veche. Problemele sunt atât de mari și au fost neglijate atât de mult timp, încât s-au dat toate acum”, a spus edilul.

Când vor fi gata aceste șantiere

Întrebat când se vor termina aceste șantiere, Ciprian Ciucu a punctat faptul că termenele de finalizare depind de complexitatea lucrărilor.

„Unele vor fi gata în câteva luni, la începutul anului viitor. Altele vor fi gata într-un an. Acolo unde sunt foarte complexe, lucrările vor dura și mai mult. Important este că facem ceea ce trebuie pentru oraș”, a conchis acesta. 

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