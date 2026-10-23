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Ciprian Ciucu, despre șobolanii și ploșnițele din București: Dăm așa niște știri, fără să le verificăm

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că problema șobolanilor din București este exagerată. În privința ploșnițelor reclamate în autobuzele STB din oraș, aceste spune că nu a fost informat oficial.
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Maria Nițu
23 oct. 2026, 19:41, Politic
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit vineri seară, la Digi24, despre problemele semnalate de bucureșteni în legătură cu șobolanii și ploșnițele din oraș și din transportul public.

Edilul a spus că problema șobolanilor nu este atât de gravă pe cât se spune, precizând că apariția mai multor rozătoare la suprafață, într-un clip devenit viral, ar fi fost provocată de lucrările de igienizare a unui teren.

În ceea ce privește ploșnițele despre care bucureștenii au reclamat că ar exista inclusiv în autobuzele STB, mai ales în cele cu scaune tapițate, Ciprian Ciucu a spus că nu a primit informații oficiale despre astfel de cazuri.

Ciprian Ciucu, despre șobolanii din Capitală

Întrebat despre situația șobolanilor din București și despre numărul mare de reclamații, primarul general a declarat că problema există de mai mult timp, doar că amploarea ei ar fi exagerată.

„Problema șobolanilor nu este de ieri de astăzi, dar nu este așa mare cum se spune. Acel clip care s-a viralizat a venit în urma faptului că a intrat acolo compania de igienizare și a igienizat. Au scos munți de gunoaie în descompunere, hrană aruncată pe acolo de diverși și i-au dat cu otravă sau cu ce dau ei. Și atunci șobolanii au ieșit la suprafață”, a explicat Ciprian Ciucu, vineri seară, la Digi24.

El a mai spus că apariția rozătoarelor are legătură cu intervenția de curățare a terenului, care ar fi rămas neîngrijit ani la rând.

„Compania își face treaba, continuă să-și facă treaba. Și ce să vezi, sunt șobolanii la suprafață. Și atunci am aflat că aveam șobolani. Când nu-i vedeam, nu aveam. Că erau mult mai mulți. Dar când am curățat terenul, am văzut șobolanii. Nu erau 1, 2 șobolani, erau 15, 20 de șobolani care au fugit tocmai pentru că s-a igienizat”, a declarat primarul Capitalei.

Ce spune primarul despre ploșnițele din autobuzele STB

Referitor la situația ploșnițelor din STB-urile din București, Ciprian Ciucu a spus că nu exclude existența unor astfel de cazuri, dar, potrivit spuselor sale, nu are informații care să confirme prezența insectelor în mijloacele de transport în comun.

„Nu spun că nu există, dar dumneavoastră știți că există? Eu nu știu să existe. Acum nu vă supărați pe mine, dar… Dăm așa niște știri, fără să le verificăm, și după care zicem, ok, dar de ce oamenii se plâng că nu mai vor să meargă cu STB-ul? Păi înainte, ca să mă întrebați, că acum asta o să fie știrea. Sunt ploșnițele în STB, Doamne ferește”, a afirmat Ciprian Ciucu.

„Ce trebuie să facă primarul general? Trebuie să intre în ASE și în apartamente private, ca să ia ploșnițele? Adică ce poate face primăria în cazul ploșnițelor?”, a spus edilul.

Ciprian Ciucu: „Primăria se ocupă de spațiul public”

Întrebat dacă a auzit despre discuțiile legate de ploșnițe, inclusiv despre posibile cazuri din instituții, Ciprian Ciucu a spus că a văzut astfel de informații, dar le consideră exagerate.

„Eu am auzit, dar sunt aberante. Primăria se ocupă așa, de spațiu public. Dumneavoastră la dumneavoastră acasă vă ocupați de spațiu privat, eu la mine acasă mă ocup de spațiu privat, dar ca primar mă ocup de spațiu public”, a declarat primarul general.

Ciprian Ciucu a făcut referire și la Academia de Studii Economice (ASE), despre care a spus că ține de managementul propriu al instituției, nu de administrarea Primăriei Capitalei.

„ASE-ul nu este un spațiu public care se ține de primărie. ASE-ul este un spațiu privat care ține de managementul ASE. Dacă ar fi, Doamne ferește, ploșnițe în STB, m-aș isteriza imediat. Aș lua foc, vă dați seama”, a afirmat edilul.

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