Circ în Parlament. S-a cerut dezinfectarea microfonului după ce Marcel Ciolacu a vorbit

A început audierea premierului Ludovic Orban în Parlament şi de asemenea a început şi circul. Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor a vorbit la microfon fără mască pentru că spune că începe să strănute când vorbeşte cu faţa acoperită.

Marcel Ciolacu: Domnule prim ministru nici nu ştiu. Am voie să vorbesc fără mască ? Am o singură problemă când port masca şi vorbesc îmi vine să strănut şi pe urmă sună domnul Ponta la 112 şi vine Vela şi mă arestează.

După ce a terminat de vorbit, liderul grupului PNL a cerut dezinfectarea microfonului.

Florin Roman: Domnule preşedinte am o rugaminte. Parlamentul României a votat o lege. În acea lege am stabilit cu toţii că este obligatorie purtarea măştii îmn interiorul clădirilor şi instituţiilor. Prin urmare ca să nu leşinăm am rugămintea să solicitaţi Secretariatului General să dezinfecteze microfonul după ce aţi vorbit.

Ciolacu: Chemaţi-l pe Vela să mă aresteze. Rog secretariatul General, DSP-ul.