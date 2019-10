Circ la programarea moţiunii de cenzură. Puterea cheamă OPOZIŢIA la vot, sâmbăta, când se împlinesc cele trei zile legale de la citirea ei

Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis ca moţiunea de cenzură depusă de PNL pentru demiterea guvernului să fie citită miercuri, în plenul reunit, începând cu ora 15:00, iar votul să fie dat sâmbătă, la ora 11:00.

„ Programul pe care Birourile Permanente Reunite l-au stabilit: Pentru astăzi la ora 15:00 e citirea şi sâmbătă la ora 11:00 dezbaterea şi votul. Ce a invocat domnul Ponta la ieşire este că dacă nu va fi cvorum va urma un nou BPR care va stabili o altă dată a moţiunii. Cei 237 care au semnat înseamnă că au şi citit ce au semnat. Au mai fost moţiuni care au fost citite şi duminica. Dacă e o urgenţă pentru a debarca acest guvern putem veni şi sâmbătă. Regulamentar se vine la trei zile de la prezentare. Regulamentar vine data de sâmbătă. Înţeleg că este o urgenţă să fie debarcat acest guvern. pentru noi este o urgenţă să arătăm că aceşti 237 care au semnat nu vor vota. Noi ne bazăm pe faptul că noi vom veni la această moţiune de cenzură şi nu vom vota”, a afirmat Florin Iordache, la finalul şedinţei BPR.

El susţine că cei patru parlamentari din PSD care au semnat moţiunea de cenzură va trebui să îşi asume, iar parlamentarii PSD vor fi prezenţi sâmbătă, dar nu vot vota.

„Fiecare îşi asumă. Fiecare coleg care a semnat are libertatea de a semna sau nu. Vom avea o discuţie la nivel de partid. Noi trebuie să fim prezenţi, tocmai de a da un semnal”, a adăugat Iordache.

Opoziţia s-a considerat nedreptăţită. Stelian Ion, despre calendarul moţiunii: PSD crede că e o realizare. Va vedea că moţiunea va trece

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, miercuri, că PSD consideră „o mare realizare” faptul că au decis ca moţiunea de cenzură să fie votată sâmbătă, însă va vedea că aceasta va trece. Şi liderul deputaţilor PNL Raluca Turcan a susţinut că PSD încearcă prin abuz să mai rămână în plus la putere.



„Am vorbit cu colegii, i-am mobilizat pe toţi, că pun sâmbătă, duminică, că pun noaptea, la 3 dimineaşa, parlamentarii USR sunt mobilizaţi şi vor veni la Parlament. Deciziile cu privire la strategie vor fi comune pentru opoziţie, astfel încât această moţiune de cenzură să treacă. Ăsta este obiectivul principal. Sigur că e o strategie a PSD. Ei cred că astăzi au obţinut o mare realizare, punând această şedinţă pentru vot sâmbătă. Vor vedea că moţiunea va trece. Vom găsi mijloacele procedurale astfel încât moţiunea să treacă. A început şedinţa cu cvorum, apoi datorită plecării unor parlamentari PSD, şedinţa a rămas fără cvorum. La un moment dat nu mai avea cvorum. Meleşcanu trebuia să suspende şedinţa. Nu a făcut acest lucru. Acest fapt în sine a fost un abuz. Colegii noştri nu puteau să realizeze cvorum pentru ca PSD să îşi realizeze obiectul. A fost o chestiune strategică”, a declarat Stelian Ion, la finalul şedinţei BPR.

Şi liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a susţinut că PSD încearcă să mai rămână la putere „prin abuz”, însă partidele de opoziţie nu vor mai permite ca Parlamentul „să fie capturat de o grupare infracţionistă”.

„ Strategia pe care opoziţia o va avea de acum încolo este legată pur şi simplu de a demonta aceste practici antidemocratice pe care PSD le are. Dacă noi am solicitat ca această moţiune să aibă acelaşi regim cu nenumăratele moţiuni pe care le-a mai avut Parlamentul în ultimii 30 de ani, nu este nimic anormal. Vom demonstra că guvernul Dăncilă nu mai are legitimitate prin susţinere parlamentară. Veţi vedea ce se va întâmpla sâmbătă. Nu vom mai permite ca Parlamentul să fie capturat de o grupare cu un comportament tipic infracţional, aşa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani şi jumătate. Vom acţiona unitar. Ei doar încearcă abuz după abuz pentru a rămâne în plus la putere”, a subliniat Turcan.

Opoziţia a depus moţiunea de cenzură marţi, la Parlament, semnând pentru aceasta inclusiv parlamentari din PSD. Printre aceştia se numără fostul deputat PSD Mihăiţă Găină, fostul senator PSD Emanoil Savin, deputatul PSD Marius Bota şi senatorul afiliat PSD Ioan Talpoş, potrivit documentului depus la conducerea Legislativului.

